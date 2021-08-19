Звезды "Игры Престолов" вспомнили, как снимали жесткие сцены

Актриса Лена Хиди, сыгравшая в сериале "Игра престолов" Серсею Ланнистер, и актриса Ханна Уэддингем, исполнившая роль септы Юнеллы, рассказали о своих впечатлениях во время съемок самых тяжелых сцен шоу. Об этом они поговорили в видеочате, сообщает Entertainment Weekly.

Фото: Кадр из сериала "Игра престолов" Кадр из сериала "Игра престолов"

Один из таких эпизодов, по утверждению Хиди, это двухдневные съемки сцены, где Серсея предстает перед народом голая и остриженная, а затем идет по площади, а люди кидают в нее камни и ошметки еды.

Эта сцена вошла в финальную серию пятого сезона.

В шестом же сезоне Серсея отомстит Юнелле, привязав ее к столу, обливая вином и подвергнув нечеловеческим пыткам.

"Ты была невероятна в этой сцене!",

- заявила Уэддингем.