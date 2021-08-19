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Звезды "Игры Престолов" поделились впечатлениями от съемок тяжелых сцен

Стелла Шмель
4 часа назад

Актриса Лена Хиди, сыгравшая в сериале "Игра престолов" Серсею Ланнистер, и актриса Ханна Уэддингем, исполнившая роль септы Юнеллы, рассказали о своих впечатлениях во время съемок самых тяжелых сцен шоу. Об этом они поговорили в видеочате, сообщает Entertainment Weekly.

Звезды "Игры Престолов" вспомнили, как снимали жесткие сцены
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"Кадр из сериала "Игра престолов"

Один из таких эпизодов, по утверждению Хиди, это двухдневные съемки сцены, где Серсея предстает перед народом голая и остриженная, а затем идет по площади, а люди кидают в нее камни и ошметки еды.

Эта сцена вошла в финальную серию пятого сезона.

В шестом же сезоне Серсея отомстит Юнелле, привязав ее к столу, обливая вином и подвергнув нечеловеческим пыткам.

"Ты была невероятна в этой сцене!",

- заявила Уэддингем.

Хотя обе отметили, что им не доставило удовольствие снимать этот эпизод. Сцену снимали десять часов.

Ранее "Рамблер" писал, что по мотивам «Игры престолов» снимут еще два сериала.

Сериалы,Игра престолов,Лена Хиди,
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