5 сериалов, от которых невозможно оторваться

Иногда так хочется отбросить все переживания и просто погрузиться в сериальный мир с головой. «Рамблер» собрал лучшие проекты, которые держат в напряжении с первой и до последней серии – от экрана не оторваться.

Фото: Кадр из сериала "Как избежать наказания за убийство" Кадр из сериала "Как избежать наказания за убийство"

«Мистер Мерседес»

Один из самых известных сериалов по мотивам книг Стивена Кинга. Мрачный детектив о психопате, который врезался в толпу людей, унеся жизни шестнадцати людей. За расследование этого дела берется инспектор, который убежден, что наезд на прохожих не был несчастным случаем. Проект был дважды номинирован на телевизионную премию «Сатурн».

«Как избежать наказание за убийство»

Каждый год практикующий адвокат (по совместительству преподаватель в университете) Эннализ Китинг набирает группу самых выдающихся студентов, которые практикуют юриспруденцию в реальной жизни, работая с ее клиентами. Но в этот раз ее новым подопечным придется применить полученные от наставницы знания, чтобы спасти себя. Главную роль в сериале исполнила Виола Дэвис.

Кадр из сериала "Как избежать наказание за убийство"

«Расследование»

Датская полиция берется за расследование загадочного убийства шведской журналистки. Однако дело оказывается непростым: судно, после посещения которого девушка пропала, затоплено, свидетелей нет, а потенциальный убийца постоянно меняет показания.

Кадр из сериала "Расследование"

«Алиенист»

Психолог-алиенист (диагностирует вменяемость или невменяемость обвиняемого преступника), репортер уголовной хроники и первая женщина-полицейский расследуют серию жестоких убийств в Нью-Йорке конца XIX века. Мрачный детектив по роману Калеба Карра смотрится на одном дыхании!

Кадр из сериала "Алиенист"

«Мейр из Исттауна»

Кейт Уинслет в мини-сериале HBO, события которого разворачиваются в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит раскрыть преступление, а параллельно не дать собственной жизни пойти под откос.