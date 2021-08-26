Пять самых ожидаемых сериалов осени 2021 года

Зрители замерли в ожидании: осень 2021 года обещает подарить не только долгожданные продолжения любимых сериалов, но и новые проекты, которые скрасят дождливые вечера. «Рамблер» узнал, когда состоятся премьеры самых классных проектов.

Фото: Кадр из сериала "Бумажный дом" Кадр из сериала "Бумажный дом"

«Полуночная месса»

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Новый хоррор-сериал от создателя проектов «Призрак дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай» Майка Флэнагана. По сюжету изолированная от всего мира на острове община сталкивается со сверхъестественными явлениями после того, как к ним приезжает молодой священник. Премьера шоу состоится на Netflix 24 сентября.

Кадр из сериала "Полуночная месса"

«Колесо времени»

Мини-сериал (всего 6 эпизодов) расскажет историю трех подростков-волшебников, противостоящих силам зла. Ребята отправляются в путешествие, чтобы добраться в единственное безопасное для них место – Тар Валон. Премьера проекта ожидается в ноябре 2021 года.

Кадр из сериала "Колесо времени"

«Декстер»

Премьера девятого (и последнего) сезона сериала о судмедэксперте из Майами, который в свободное время убивает преступников, состоится уже 7 ноября.

Напомним, «Декстер» сериал о серийном убийце, который вершит собственное правосудие. Благодаря тому, что его отец был полицейским, он отлично научился скрывать улики. А сами убийства превратились для него в искусство.

Кадр из сериала "Декстер"

«Американская история преступлений»

Третий сезон сериала Райана Мерфи под названием «Импичмент» расскажет о сексуальном скандале с участием Билла Клинтона и Моники Левински. Премьера первого эпизода состоится уже восьмого сентября.

Напомним, первый сезон посвящен делу О. Джея Симпсона, который в 1995 году был оправдан и избежал смертной казни за убийство своей жены и ее любовника. Второй сезон называется «Убийство Джанни Версаче» и рассказывает о смерти известного модельера от лица убийцы.

Кадр из сериала "Американская история преступлений»"

«Бумажный дом»

Продолжение истории дерзкого ограбления Центрального банка Испании командой Профессора, которая провела внутри уже 100 часов. По сюжету пятого сезона власти страны решили привлечь к поимке преступников силы военных, поэтому главным героям придется принять решающую битву, поставив на кон собственные жизни. Премьера финального сезона состоится уже третьего сентября.