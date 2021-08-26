Пять самых ожидаемых сериалов осени 2021 года

Зрители замерли в ожидании: осень 2021 года обещает подарить не только долгожданные продолжения любимых сериалов, но и новые проекты, которые скрасят дождливые вечера. «Рамблер» узнал, когда состоятся премьеры самых классных проектов.
Новый хоррор-сериал от создателя проектов «Призрак дома на холме» и «Призраки усадьбы Блай» Майка Флэнагана. По сюжету изолированная от всего мира на острове община сталкивается со сверхъестественными явлениями после того, как к ним приезжает молодой священник. Премьера шоу состоится на Netflix 24 сентября.
Мини-сериал (всего 6 эпизодов) расскажет историю трех подростков-волшебников, противостоящих силам зла. Ребята отправляются в путешествие, чтобы добраться в единственное безопасное для них место – Тар Валон. Премьера проекта ожидается в ноябре 2021 года.
Премьера девятого (и последнего) сезона сериала о судмедэксперте из Майами, который в свободное время убивает преступников, состоится уже 7 ноября.
Напомним, «Декстер» сериал о серийном убийце, который вершит собственное правосудие. Благодаря тому, что его отец был полицейским, он отлично научился скрывать улики. А сами убийства превратились для него в искусство.
Третий сезон сериала Райана Мерфи под названием «Импичмент» расскажет о сексуальном скандале с участием Билла Клинтона и Моники Левински. Премьера первого эпизода состоится уже восьмого сентября.
Напомним, первый сезон посвящен делу О. Джея Симпсона, который в 1995 году был оправдан и избежал смертной казни за убийство своей жены и ее любовника. Второй сезон называется «Убийство Джанни Версаче» и рассказывает о смерти известного модельера от лица убийцы.
Продолжение истории дерзкого ограбления Центрального банка Испании командой Профессора, которая провела внутри уже 100 часов. По сюжету пятого сезона власти страны решили привлечь к поимке преступников силы военных, поэтому главным героям придется принять решающую битву, поставив на кон собственные жизни. Премьера финального сезона состоится уже третьего сентября.