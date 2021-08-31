Десять сериалов, которые рассказывают об изнанке школьной жизни

Пока по всей стране первоклассники только готовятся сесть за парты, мы ностальгируем по школьным временам. В День знаний «Рамблер» собрал сериалы, которые рассказывают о непростом подростковом возрасте – будет, что посмотреть дождливыми осенними вечерами.

Фото: Кадр из сериала "Элита" Кадр из сериала "Элита"

«Элита»

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Испанский сериал, который покорил миллионы зрителей по всему миру. По сюжету трое подростков из бедных семей попадают в престижную частную школу «Лас Энсинас» и пытаются влиться в местную элитную тусовку. Скандалы, откровенные сцены и даже детективная линия – проект смотрится на одном дыхании.

Кадр из сериала "Элита"

«Сплетница»

Долгожданная перезагрузка культового сериала 2007-го (любимые серии оригинального шоу мы пересматривали уже не один раз). Проект сфокусировался на новом классе подростков из нью-йоркской частной школы, которые встретили сталкера спустя девять лет после того, как рассекретили оригинальную Сплетницу. Кстати, финальные серии первого сезона выйдут уже этой осенью.

Кадр из сериала "Сплетница"

«Ривердэйл»

Подростковая драма о жестоком убийстве в небольшом мирном городке, за расследование которого берутся школьники. Главным героям придется столкнуться с темными тайнами их семей, которые прячутся за фешенебельными фасадами домов.

Кадр из сериала "Ривердэйл"

«Половое воспитание»

Сериал рассказывает о стеснительном подростке Отисе, который живет со своей мамой – секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис открывает подпольный клуб, чтобы помочь сверстникам с самыми разными неловкими ситуациями, и начинает подслушивать мамины консультации

Кадр из сериала "Половое воспитание"

«Эйфория»

Скандальная драма о поколении, которое выросло в интернете. По сюжету 17-летняя Ру, которая провела все лето в реабилитационной клинике после передозировки, возвращается к своим одноклассникам (и старым привычкам).

Кадр из сериала "Эйфория"

«13 причин почему»

Сериал о девочке-подростке Ханне, которая покончила с собой и оставила друзьям и родным загадочные аудиокассеты. В своих записях школьница указала 13 причин, которые ее толкнули на отчаянный шаг.

Кадр из сериала "13 причин почему"

«Воровки»

История о тихоне Элоди, королеве школы Табите и отличнице Мо. Девочки вместе учатся, а еще ходят на одни и те же встречи анонимных клептоманов, где и начинают дружить. Теперь им вместе придется справиться с нахлынувшими проблемами и пагубной привычкой красть все, что плохо лежит.

Кадр из сериала "Воровки"

«Молодые монархи»

По сюжету наследный принц Вильгельм из вымышленной королевской семьи Швеции приспосабливается к жизни в новой престижной школе-интернате. Юноша должен научиться жить под пристальным вниманием со стороны прессы и стараться не испортить репутацию семьи. Но как это сделать, впервые влюбившись?

Кадр из сериала "Молодые монархи"

«Стыд»

Норвежский сериал о жизни пяти подруг из старшей школы «Hartvig Nissens» в Осло. Девушки вместе переживают первую любовь и измены, дружбу и предательство, общественное порицание и популярность и, конечно же, подготовку к выпуску.

Кадр из сериала "Стыд"

«Нормальные люди»

Трогательная история о первой несчастной любви между одним из самых популярных парней в школе и тихой застенчивой ученицей. Накануне выпускного их ждет тяжелый разрыв, однако позже судьба подарит им еще один шанс быть вместе. Но смогут ли они быть счастливы? Сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Салли Руни.