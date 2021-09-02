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Жигунов рассказал о трудностях при съемках «Моей прекрасной няни»

Катерина Саломе
1 час назад

Сыгравший главную мужскую роль в сериале «Моя прекрасная няня» актер Сергей Жигунов рассказал о трудностях при съемках киноленты. Подробностями артист поделился на творческой встрече со своими поклонниками в Екатеринбурге.

Жигунов рассказал о трудностях при съемках «Моей прекрасной няни»
Фото: Кадр из сериала Жигунов рассказал о трудностях при съемках «Моя прекрасная няня»Кадр из сериала Жигунов рассказал о трудностях при съемках «Моя прекрасная няня»

«Я думал, что в кино умею все, если не умею, то легко научусь. Но оказалось, что ситком — это ужас. Это американское изобретение, где в павильоне созданы декорации различных мест: комната, автомобиль, кухня, самолет и так далее. На другой стороне сидят люди и смеются»,

— поведал Жигунов.

Артист признался, что во время съемок актеры должны были постоянно переходить от одной площадки до другой, меняя декорации. Также Сергей отметил, что поначалу с ними работали снимавшие ранее сериал «Друзья» американцы, но у них ничего не получалось. Поэтому в итоге над сериалом стал работать сценарист Алексей Криущенко, которому удалось «перевернуть» представление об американском ситкоме.

Ранее стало известно о том, что сыгравшая в сериале «Моя прекрасная няня» главную женскую роль актриса Анастасия Заворотнюк переписала свой загородный дом на мать.

Сериалы,Друзья,Сергей Жигунов,Анастасия Заворотнюк,
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