Жигунов рассказал о трудностях при съемках «Моей прекрасной няни»

«Я думал, что в кино умею все, если не умею, то легко научусь. Но оказалось, что ситком — это ужас. Это американское изобретение, где в павильоне созданы декорации различных мест: комната, автомобиль, кухня, самолет и так далее. На другой стороне сидят люди и смеются»,

Артист признался, что во время съемок актеры должны были постоянно переходить от одной площадки до другой, меняя декорации. Также Сергей отметил, что поначалу с ними работали снимавшие ранее сериал «Друзья» американцы, но у них ничего не получалось. Поэтому в итоге над сериалом стал работать сценарист Алексей Криущенко, которому удалось «перевернуть» представление об американском ситкоме.