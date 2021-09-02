6 причин, почему стоит посмотреть «Бумажный дом»

Пятого сезона «Бумажного дома» мы ждем не меньше, чем когда-то ждали финал «Игры престолов». И уже завтра новый сезон стартует на Netflix. А если ты до сих пор не посмотрел один из самых крутых испанских сериалов, то советуем это срочно исправлять! Почему? Собрали топ причин.

Фото: Peopletalk Peopletalk

1. Главные герои — нереальные красавчики

Во-первых, главные герои — нереальные красавчики. Это подтверждают и миллионы поклонников, обвалившие их личные страницы в Instagram после успеха «Дома», и десятки видео в TikTok, под каждым из которых пользователи пишут, что собирают чемодан в Испанию на поиски таких же горячих парней. Мы вместе с ними!

2. Неожиданные повороты сюжета

Во-вторых, сюжет. Уверены: ты ни за что не догадаешься, чем кончится тот или иной поворот событий! Сценарий, кстати, писали параллельно с трансляцией: создатели «Бумажного дома» рассказывали, что следили за реакцией зрителей на сюжетные повороты и только после этого решали, что делать дальше.

3. Стиль

В-третьих, стиль. Да, основной образ персонажей сериала — красные комбинезоны и маски Сальвадора Дали, но как же круто это выглядит! Pull & Bear на фоне успеха проекта даже выпустил коллекцию одежды по мотивам сериала.

4. Саундтрек

В-четвертых, музыка. Мы плачем под My Life Is Going On из заставки и уже наизусть выучили итальянскую Bella Ciao!

5. Очень дерзкое ограбление

В-пятых, «Бумажный дом» точно понравится любителям фильмов про ограбления — на этом и построена вся история! Причем речь идет про самое крупное ограбление в истории: Королевский монетный двор Испании — не шутки.

6. Незабываемый смех