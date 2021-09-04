Что стало с актрисой, сыгравшей "Маргошу"

Российские зрители полюбили "Маргошу" с первых серий. Однако немногие знают, что это адаптация аргентинского шоу "Лалола". Кстати, его создатели признали, что в нашей стране сериал получился лучше. Тот редкий случай, когда ученик превзошел учителя. "Рамблер" узнал, чем сейчас занимается актриса, сыгравшая главную роль, и почему ее не видно на экранах.
Своим успехом сериал обязан не только команде продюсеров, режиссеров, сценаристов и других важных людей, но и, конечно же, актерам. Главную роль исполнила актриса Мария Берсенева, которая и точно, и смешно показала, что стало бы с мужчиной, окажись он в женском теле.
Для Марии это стало первой серьезной работой после ГИТИСа и сразу довольно успешной. До съемок в сериале она сотрудничала с разными модельными агентствами и много снималась для рекламы. С началом работы над сериалом приоритеты сменились.
Первый сезон вышел в 2009 году, и по его итогам было принято решение продолжать съемки. Актриса максимально сосредоточилась на работе, а вот мужу такие перемены в жизни не очень понравились. Семья распалась. Для Марии это был второй брак. Позже ее замечали в компании со скандально известным актером Алексеем Паниным, они проводили время вместе со своими детьми. Но роман длился недолго. Сейчас актриса не афиширует свою личную жизнь.
После окончания "Маргоши" актриса продолжила сниматься в сериалах и кино, но повторить успех не удалось. Сейчас Мария в большей степени сосредоточена на работе в театре, она много гастролирует по стране, например, с спектаклем "Мастер и Маргарита". А кроме того, запустила собственный курс актерского мастерства, в котором раскрывает секреты профессии.