Что стало с актрисой, сыгравшей "Маргошу"

Российские зрители полюбили "Маргошу" с первых серий. Однако немногие знают, что это адаптация аргентинского шоу "Лалола". Кстати, его создатели признали, что в нашей стране сериал получился лучше. Тот редкий случай, когда ученик превзошел учителя. "Рамблер" узнал, чем сейчас занимается актриса, сыгравшая главную роль, и почему ее не видно на экранах.

Фото: Кадр из сериала "Маргоша" Кадр из сериала "Маргоша"

Своим успехом сериал обязан не только команде продюсеров, режиссеров, сценаристов и других важных людей, но и, конечно же, актерам. Главную роль исполнила актриса Мария Берсенева, которая и точно, и смешно показала, что стало бы с мужчиной, окажись он в женском теле.

Для Марии это стало первой серьезной работой после ГИТИСа и сразу довольно успешной. До съемок в сериале она сотрудничала с разными модельными агентствами и много снималась для рекламы. С началом работы над сериалом приоритеты сменились.

@berseneza

Первый сезон вышел в 2009 году, и по его итогам было принято решение продолжать съемки. Актриса максимально сосредоточилась на работе, а вот мужу такие перемены в жизни не очень понравились. Семья распалась. Для Марии это был второй брак. Позже ее замечали в компании со скандально известным актером Алексеем Паниным, они проводили время вместе со своими детьми. Но роман длился недолго. Сейчас актриса не афиширует свою личную жизнь.