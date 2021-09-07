В Иваново пройдет фестиваль российских сериалов

В Иваново пройдет третий российский фестиваль сериалов «Пилот». Об этом сообщает ТАСС.

Фото: @pilotfestival @pilotfestival

Председателем жюри станет народный артист России Юрий Стоянов, также оценивать работы будут актриса Марина Зудина, режиссер Петр Буслов, сценарист Роман Кантор и актер Александр Робак.

В программу фестиваля вошли 13 сериалов, среди которых новые проекты Клима Шипенко, Дуни Смирновой, Оксаны Карас и Анны Пармас. Победители будут определены в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актер/актриса», «Лучший сценарист» и «Лучший продюсер».

Мероприятие продлится с 10-го по 12 сентября. Помимо конкурсной программы на нем будут проведены специальные показы для жителей Иваново. Они пройдут в арт-пространстве железнодорожного вокзала города.