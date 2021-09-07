Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

В Иваново пройдет фестиваль российских сериалов

Lenta.ru
36 минут назад

В Иваново пройдет третий российский фестиваль сериалов «Пилот». Об этом сообщает ТАСС.

В Иваново пройдет фестиваль российских сериалов
Фото:  @pilotfestival @pilotfestival

Председателем жюри станет народный артист России Юрий Стоянов, также оценивать работы будут актриса Марина Зудина, режиссер Петр Буслов, сценарист Роман Кантор и актер Александр Робак.

В программу фестиваля вошли 13 сериалов, среди которых новые проекты Клима Шипенко, Дуни Смирновой, Оксаны Карас и Анны Пармас. Победители будут определены в номинациях «Лучший режиссер», «Лучший актер/актриса», «Лучший сценарист» и «Лучший продюсер».

Мероприятие продлится с 10-го по 12 сентября. Помимо конкурсной программы на нем будут проведены специальные показы для жителей Иваново. Они пройдут в арт-пространстве железнодорожного вокзала города.

Ранее сообщалось, что в Пекине в рамках Фестиваля российского военного кино покажут шесть российских фильмов. Зрителям представят картины «Высота 89», «Подольские курсанты», «Матч», «Рубеж», «Т-34» и «Зоя».

Сериалы,Матч,Зои,Рубеж,Клим Шипенко,Александр Робак,Оксана Карас,Дуня Смирнова,Петр Буслов,Юрий Стоянов,Анна Пармас,Марина Зудина,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители