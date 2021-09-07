В стиле «Бумажного дома»: сериалы про ограбления, от которых не оторваться

История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, впечатлила миллионы зрителей по всему миру. И пока фанаты проекта наслаждаются новыми сериями (а кто-то и пересматривает шоу по второму, а то и третьему разу), «Рамблер» собрал и другие сериалы про ограбления, от которых просто невозможно оторваться.
Мини-сериал (всего 10 серий) по мотивам романов Мориса Леблана о знаменитом джентльмене-грабителе 20 века, который мастерски владеет приемами маскировки и планирует ограбить Лувр, а еще отомстить за отца. В главной роли – Омар Си. Кстати, в июне 2021 года Netflix продлил криминальный проект на третий сезон.
Британский сериал о мошенниках, которые виртуозно обкрадывают нечистых на руку богатых жителей Туманного Альбиона. С каждой серией дерзкая пятерка воров проявляет все больше изобретательности для получения легких денег.
Обаятельный преступник Нил Кэффри бежит из тюрьмы, чтобы найти свою пропавшую любовь, однако его ловит извечный враг – агент ФБР Питер Берк. Кэффри взамен на свободу предлагает ему помощь в поимке криминальных авторитетов – «белых воротничков» преступного мира. Понимая, что интуиция и преступный опыт Нила, которых нет у законопослушного агента, сыграют ему на руку в борьбе с криминалом, Питер соглашается.
История о злоумышленниках, которые ограбили колумбийский Банк Республики в 1994-м без единого выстрела. Мошенникам достался впечатляющий куш - они похитили 24 миллиарда песо или 33 миллиона долларов. Криминальная драма основана на реальных событиях!
Ремейк одноименной картины Гая Ричи 2000-го с Рупертом Гринтом (он же экранный Рон Уизли из «Гарри Поттера») в главной роли! Это история о молодых и неопытных жуликах, забравших чужое золото, не зная, что оно принадлежит криминальным авторитетам. Теперь парням придется учиться выживать, сталкиваясь с гангстерами, продажными копами и цыганскими боксерами. Кстати, в сериале засветились звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор и экранный Чак Басс из «Сплетницы» (он же Эд Вествик).
Сериал о трех подругах с семейными проблемами, которые с трудом пытаются свести концы с концами. В итоге им ничего не остается кроме, как пойти на ограбление супермаркета с игрушечным пистолетом.
Остроумный детектив о компании мошенников широкого профиля, которые борются за справедливость. По сюжету бывший следователь страховой компании Нейт Форд возглавляет команду, которая помогает людям, пострадавшим от рук воров.