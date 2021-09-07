В стиле «Бумажного дома»: сериалы про ограбления, от которых не оторваться

История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, впечатлила миллионы зрителей по всему миру. И пока фанаты проекта наслаждаются новыми сериями (а кто-то и пересматривает шоу по второму, а то и третьему разу), «Рамблер» собрал и другие сериалы про ограбления, от которых просто невозможно оторваться.

Фото: Кадр из сериала "Бумажный дом" Кадр из сериала "Бумажный дом"

«Люпен»

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Мини-сериал (всего 10 серий) по мотивам романов Мориса Леблана о знаменитом джентльмене-грабителе 20 века, который мастерски владеет приемами маскировки и планирует ограбить Лувр, а еще отомстить за отца. В главной роли – Омар Си. Кстати, в июне 2021 года Netflix продлил криминальный проект на третий сезон.

Кадр из сериала "Люпен"

«Виртуозы»

Британский сериал о мошенниках, которые виртуозно обкрадывают нечистых на руку богатых жителей Туманного Альбиона. С каждой серией дерзкая пятерка воров проявляет все больше изобретательности для получения легких денег.

Кадр из сериала "Виртуозы"

«Белый воротничок»

Обаятельный преступник Нил Кэффри бежит из тюрьмы, чтобы найти свою пропавшую любовь, однако его ловит извечный враг – агент ФБР Питер Берк. Кэффри взамен на свободу предлагает ему помощь в поимке криминальных авторитетов – «белых воротничков» преступного мира. Понимая, что интуиция и преступный опыт Нила, которых нет у законопослушного агента, сыграют ему на руку в борьбе с криминалом, Питер соглашается.

Кадр из сериала "Белый воротничок"

«Ограбления века в Колумбии»

История о злоумышленниках, которые ограбили колумбийский Банк Республики в 1994-м без единого выстрела. Мошенникам достался впечатляющий куш - они похитили 24 миллиарда песо или 33 миллиона долларов. Криминальная драма основана на реальных событиях!

Кадр из сериала "Ограбления века в Колумбии"

«Большой куш»

Ремейк одноименной картины Гая Ричи 2000-го с Рупертом Гринтом (он же экранный Рон Уизли из «Гарри Поттера») в главной роли! Это история о молодых и неопытных жуликах, забравших чужое золото, не зная, что оно принадлежит криминальным авторитетам. Теперь парням придется учиться выживать, сталкиваясь с гангстерами, продажными копами и цыганскими боксерами. Кстати, в сериале засветились звезда «Бриджертонов» Фиби Дайневор и экранный Чак Басс из «Сплетницы» (он же Эд Вествик).

Кадр из сериала «Большой куш»

«Хорошие девчонки»

Сериал о трех подругах с семейными проблемами, которые с трудом пытаются свести концы с концами. В итоге им ничего не остается кроме, как пойти на ограбление супермаркета с игрушечным пистолетом.

Кадр из сериала "Хорошие девчонки"

«Грабь награбленное»

Остроумный детектив о компании мошенников широкого профиля, которые борются за справедливость. По сюжету бывший следователь страховой компании Нейт Форд возглавляет команду, которая помогает людям, пострадавшим от рук воров.