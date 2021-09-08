Петров сыграет в сериале для Netflix

Стриминговый сервис Netflix заказал сериал у российской студии "Водород", входящей в "Национальную Медиа Группу" (НМГ). Одну из ролей в нем сыграет актер Александр Петров, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в крупных продюсерских компаниях.
"У сериала три продюсера: президент "НМГ Студии" Вячеслав Муругов, основатель Art Pictures (входит в НМГ) Федор Бондарчук и сооснователь "Водорода" Михаил Врубель",
- говорится в сообщении.
Режиссером нового проекта станет Эдуард Оганесян, который снял один из самых популярных сериалов прошлого года - "Чики", а также 32-летний режиссер Алексей Камынин, чья комедия "Хандра" в 2020 году была представлена на "Кинотавре".
До этого Netflix приобрел такие российские проекты, как сериалы "Эпидемия" и "Лучше, чем люди", а сейчас снимает в России сериал "Анна К" по роману Льва Толстого "Анна Каренина". Ранее сообщалось, что Татьяна Устинова и Тимур Бекмамбетов создадут сериал для стримингового сервиса.