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Петров сыграет в сериале для Netflix

Газета.Ruиещё 5
5 часов назад

Стриминговый сервис Netflix заказал сериал у российской студии "Водород", входящей в "Национальную Медиа Группу" (НМГ). Одну из ролей в нем сыграет актер Александр Петров, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в крупных продюсерских компаниях.

Петров сыграет в сериале для Netflix
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"У сериала три продюсера: президент "НМГ Студии" Вячеслав Муругов, основатель Art Pictures (входит в НМГ) Федор Бондарчук и сооснователь "Водорода" Михаил Врубель",

- говорится в сообщении.

Режиссером нового проекта станет Эдуард Оганесян, который снял один из самых популярных сериалов прошлого года - "Чики", а также 32-летний режиссер Алексей Камынин, чья комедия "Хандра" в 2020 году была представлена на "Кинотавре".

До этого Netflix приобрел такие российские проекты, как сериалы "Эпидемия" и "Лучше, чем люди", а сейчас снимает в России сериал "Анна К" по роману Льва Толстого "Анна Каренина". Ранее сообщалось, что Татьяна Устинова и Тимур Бекмамбетов создадут сериал для стримингового сервиса.

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