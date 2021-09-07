Вы будете плакать над сериалом о современной любви

Люди влюбляются и ссорятся, сходятся и расстаются, всячески пытаются справиться с чувствами. Так что, если вы не знаете, что посмотреть, сериал "Современная любовь" — это то, на что точно стоит обратить внимание. Подробнее об этом в материале "Рамблера".

Фото: кадр из сериала кадр из сериала

Сериал состоит из восьми серий, которые рассказывают о семи историях любви. Из-за этого от сюжета трудно оторваться, ведь в каждой серии зритель знакомится с новыми героями и их жизненными обстоятельствами. Кто-то переживает кризис брака, кто-то первую любовь, а кто-то никак не может найти того самого.

Авторы сериала взяли за основу современные проблемы, поэтому в ходе сюжета затронуты темы ментальных расстройств, социальных сетей, усыновления, материнства и поиска любви в зрелом возрасте. При этом сериал основан на реальных историях, которые были опубликованы в колонке «Нью-Йорк таймс».

Большинство зрителей сходятся во мнении, что сериал оставляет чувство сопричастности и заставляет людей действовать. Ведь иногда мы упускаем потенциальные возможности построить отношения, просто потому что боимся быть отвергнутыми, считаем себя недостойными партнерами или держим обиду на прошлое.