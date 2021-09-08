Петров сыграет в новом сериале для Netflix

Актер Александр Петров сыграет в новом российском сериале для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает газета "Коммерсант".
Netflix заказал сериал у российской студии "Водород", входящей в "Национальную Медиа Группу" (НМГ).
«У сериала три продюсера: президент "НМГ Студии» Вячеслав Муругов, основатель Art Pictures (входит в НМГ) Федор Бондарчук и сооснователь "Водорода" Михаил Врубель», — сообщает издание.
Известно, что режиссерами станут Эдуард Оганесян, снявший сериал "Чики", и Алексей Камынин, работавший над комедией "Хандра".