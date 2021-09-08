Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

Петров сыграет в новом сериале для Netflix

Анна Шутова
4 часа назад

Актер Александр Петров сыграет в новом российском сериале для стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Петров сыграет в новом сериале для Netflix
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Netflix заказал сериал у российской студии "Водород", входящей в "Национальную Медиа Группу" (НМГ).

«У сериала три продюсера: президент "НМГ Студии» Вячеслав Муругов, основатель Art Pictures (входит в НМГ) Федор Бондарчук и сооснователь "Водорода" Михаил Врубель», — сообщает издание.

Известно, что режиссерами станут Эдуард Оганесян, снявший сериал "Чики", и Алексей Камынин, работавший над комедией "Хандра".

Ранее Дуров сравнил контент Netflix и TikTok с "липкой грязью".

Сериалы,Эдуард Оганесян,Михаил Врубель,Вячеслав Муругов,Александр Петров,Федор Бондарчук,Netflix,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители