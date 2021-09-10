$100 млн: почему так дорого обошелся советский сериал «Война и мир»

Советский сериал «Война и мир» — одна из немногих советских кинолент, получивших премию «Оскар». Картина справедливо считается гордостью советского кино. Разумеется, на съемки картины потребовались годы работы и большой бюджет. О том, сколько потратили на создание шедевра, расскажет «Рамблер».

Фото: Кадр из сериала «Война и мир» Кадр из сериала «Война и мир»

Бюджет сериала составил 100 миллионов долларов по ценам 1967 года. Чтобы понять, насколько эта сумма огромна, можно сравнить ее с затратами на съемку другой экранизации этого же романа. А именно, с фильмом «Война и мир» 1956 года, снятого в Голливуде. Его бюджет составил всего 6 миллионов долларов.

При этом американский фильм «Война и мир» вовсе не был низкобюджетным. 6 миллионов долларов стоила далеко не каждая картина. Например, «Завтрак у Тиффани» 1961 года снят всего за 2,5 миллиона долларов.

Но почему же тогда между советской и голливудской кинолентами такая колоссальная разница в бюджетах? Все дело в том, что в советском фильме огромное внимание уделялось теме войны. Если в фильме Кинга Видора батальные сцены были вплетены точечно, то в фильме Сергея Бондарчука они занимают добрую треть всей картины. Глядя на эти массовые сцены, сложно поверить, что все это было снято на пленку без использования какой-бы то ни было графики. И вся эта огромная масса народу — живые люди.