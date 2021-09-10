$1,4 млн за эпизод: сколько платят голливудским актерам за сериалы

Пока критики сетуют на то, что большое кино все больше проигрывает телевидению и предрекают ему в будущем нишу такого же камерного искусства, как театр, экранные звезды активно зарабатывают на «стриминговом буме». Журналисты издания Variety заглянули в кошельки знаменитостей и рассекретили гонорары, а «Рамблер» выбрал самые впечатляющие цифры.

Фото: Кадр из сериала "Ведьмак" Кадр из сериала "Ведьмак"

Десятку лидеров возглавил Крис Прэтт. Звезда фильмов «Стражи Галактики», «Человек, который изменил всё» и «Пассажиров» получил один миллион четыреста тысяч долларов за один эпизод в «Списке смертников». Сериал по одноименному роману Джека Карра выйдет в 2022 году на сервисе Amazon Prime Video.

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На втором месте оказался Джефф Бриджес. Лауреату премии «Оскар» за роль в фильме «Сумасшедшее сердце» заплатили миллион долларов за эпизод в сериале «Старик». Третье место рейтинга занял Брайан Крэнстон, звезда сериала «Во все тяжкие». Актер получил $750 тысяч за эпизод телешоу «Ваша честь».

Также в десятку сериальных тяжеловесов попали четыре актрисы — Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис и Кейт Уинслет. Первые три получили по $650–750 тысяч долларов за эпизод в сиквеле телехита двухтысячных «Секс в большом городе». Звезда «Титаника» и обладательница «Оскара» за фильм «Чтец» Кейт Уинслет обогатилась на 650 тысяч долларов за один эпизод детективного сериала «Мейр из Исттауна».

Замыкают десятку Стив Мартин, Мартин Шорт и Педро Паскаль. Мартин и Шорт получили по $600 тысяч за эпизод в комедийном сериале «Убийства в одном здании», а звезда «Игры престолов» Паскаль столько же — за постапокалиптическую драму «Одни из нас». Сериал основан на популярной видеоигре, его выход ожидается в 2022 году.

Мишель Пфайффер, Джиллиан Андерсон и Виола Дэвис сыграют Бетти Форд, Элеонору Рузвельт и Мишель Обаму соответственно за $600 тысяч каждая в сериале «Первая леди». Антология посвящена женам американских президентов. Сериал выйдет на телеканале Showtime. Они вошли во вторую десятку самых высокооплачиваемых актеров сериалов.