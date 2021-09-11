Кравченко рассказала о выходе на экраны седьмых «Сватов»

«Увидела видео, на котором меня отметили, и стало грустно и светло. Как же было хорошо! Мы — большая семья Была бы рада ответить на самый популярный вопрос: когда выйдет седьмой сезон, но пока точной информации нет. Жду вместе с вами!», - написала актриса.