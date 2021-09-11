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Кравченко рассказала о выходе на экраны седьмых «Сватов»

Даша Краснова
2 часа назад

Актриса Татьяна Кравченко разместила в Instagram видеозапись со съемок седьмых «Сватов». Ранее эти кадры публиковала актриса Инна Королева. На кадрах звезда сериала кормит всю съемочную группу арбузами.

Кравченко рассказала о выходе на экраны седьмых «Сватов»
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

Кравченко пояснила, что считает съемочную группу своей семьей и ждет нового сезона.

«Увидела видео, на котором меня отметили, и стало грустно и светло. Как же было хорошо! Мы — большая семья Была бы рада ответить на самый популярный вопрос: когда выйдет седьмой сезон, но пока точной информации нет. Жду вместе с вами!», - написала актриса.

Поклонники передачи также отметили, что очень хотят вновь увидеть знаменитую "семью" на экранах.

До этого о продолжении "Сватов" говорил Добронравов.

Сериалы,Семья,Инна Королева,Татьяна Кравченко,
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