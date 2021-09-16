Российские сериалы, которые вас рассмешат

Мы привыкли думать, что российская киноиндустрия находится в упадке. Так действительно было некоторое время, но сейчас отечественные режиссеры все чаще выдают проекты, за которые не стыдно. У них высокие рейтинги среди зрителей и критиков.

Фото: Кадр из сериала "Патриот" Кадр из сериала "Патриот"

Большинство российских сериалов рассчитаны на наш менталитет, поэтому если вы покажите их своим иностранным друзьям, они вряд ли поймут эти шутки. Зато они идеально подойдут для просмотра после работы, если вам хочется расслабиться и освободить голову от ежедневных забот. "Рамблер" собрал самые смешные российские сериалы, которые не уступают по качеству западным ситкомам.

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"Патриот" (2020)

Главный герой сериала — Александр Кучин возвращается в свой небольшой город после службы в армии. Он действительно любит Россию, но иногда перегибает палку со своим патриотизмом. Главный герой пытается сделать свой город лучше, и начинает это со своих родных и знакомых, которые не сильно горят желанием.

В сериале много забавных моментов о менталитете современной России и много говорит о жизни в малых городах нашей родины. Конечно, все это было доведено до гротеска, поэтому сериал не претендует на точность в изображении современной жизни.

Помимо всего прочего в сериале отдельного внимания заслуживает история любви, в которую втянут главный герой. Он безответно влюблен в девушку Лену, которая грезит о переезде в Москву и славе, а в него влюблена Катя, которая готова положить на алтарь их любви всю свою жизнь.

"Кухня" (2012)

Кадр из сериала "Кухня"

Сериал уже завершен, но до сих пор считается одним из лучших в истории российского телевидения. В центре сюжета — история о том, как развиваются взаимоотношения сотрудников одного из элитных французских ресторанов. Сериал хорош не только смешными шутками, но и своим сюжетом, потому что драматические повороты там едва уступают мыльным операм.

У "Кухни" есть продолжение — сериалы "Отель Элеон" и "Гранд". Последний совсем не связан с оригинальным сюжетом. Критики оценили их не так высоко и посчитали, что создатели пытались перенести сюжет на другую сферу, но такого же качества у них не вышло.

Кстати сериал пользуется спросом и в других странах. Его показывали в Болгарии, Сербии и Черногории, а с 2015 года он представлен на видеосервисе Amazon. Там его рейтинг имеет 4,8 по пятибалльной шкале.

"Полицейский с Рублевки" (2016)

Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"

Сериал известен тем, что прославил актеров Александра Петрова и Сергея Бурунова. Проект действительно "выстрелил" так, что всех актеров начали узнавать на улицах и звать в другие проекты.

Он рассказывает о жизни полицейского отдела, но не в том ключе, в котором мы привыкли. Сериал разорвал все шаблоны о том, как полицию показывают в кинематографе. Дело в том, что действие происходит в Барвихе, поэтому героям приходится решать нестандартные задачи, связанные с их работой.

Интересна и сюжетная линия главного героя, его мотивация работы в полиции, но это раскрывается по линии сюжета сериала, поэтому обойдемся без спойлеров.

У сериала есть два полнометражных новогодних фильма: "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" и "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2", но рекомендуем их смотреть только после того, как просмотрите все сезоны сериала. В 2021 году также выпустили приквел "Милиционер с Рублевки". Он рассказывает о жизни молодого Владимира Яковлева — героя Сергея Бурунова.

"Ольга" (2016)

Кадр из сериала "Ольга"

Еще один сериал о жизни в России, но здесь все разворачивается в Москве, и даже назван район, в котором живут герои — Северное Чертаново. По сериалу можно понять, что даже в столице России многим людям приходится непросто.

Главная героиня сериала Ольга воспитывает двоих детей от разных браков. Старшая дочь мечтает о красивой жизни, но ничего не хочет для этого делать, а 11-летний сын пытается доказать всем, что он уже мужчина. Помимо этого героине приходится постоянно вытаскивать своего отца-алкоголика из различных передряг, а ее сестра постоянно наживает проблем из-за того, что встречается с женатыми мужчинами.