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7 сериалов, которые поймут только те, кто работает в офисе

Дарья Амосова
2 часа назад

Офисные сотрудники проводят на рабочем месте 40 часов в неделю. Большинство этого времени уходит на монотонную работу, совещания и болтовню у кулера. Но порой случается что-то смешное, драматичное или просто экстраординарное — жаль, что в этот момент никто не снимает! «Рамблер» собрал сериалы, которые правдиво показывают офисную жизнь.

Сериалы, которые поймут только те, кто работает в офисе
Фото: Кадр из сериала "Офис"Кадр из сериала "Офис"

«Корпорация»

Видео дня
  • Комедия
  • 2018 2020
  • Продолжительность серии 30 минут
Кадр из сериала «Корпорация»

Мэтт и Джейк работают младшими менеджерами в огромной компании Hampton DeVille под руководством директора-тирана Кристиана Девилля. Парни балансируют между дзеном и выгоранием, пытаясь то укрыться от помощников-подхалимов босса, то понравиться девушке из отдела кадров.

«Компьютерщики»

  • Комедия
  • 2006 2013
  • Продолжительность серии 22 минуты
Кадр из сериала «Компьютерщики»

Британский ситком растянулся на семь лет показа, но в нем всего 25 эпизодов. Сюжет почти не меняется: молодая и амбициозная Джен пытается что-то изменить в офисе «Рейнхолм Индастриз», а особенно — в IT-отделе, куда ее отправили работать управляющей. Проблема кроется в том, что девушка соврала в резюме и ничего не понимает в компьютерах. А технические специалисты Рой и Мосс предпочитают пинать балду, отвечая на жалобы работников отвечать вопросом «Вы пробовали выключить и снова включить?». Однако каким-то образом этот маленький отдел в подвале небоскреба обеспечивает технологиями всю компанию.

«Кремниевая долина»

  • Комедия
  • 2014 2019
  • Продолжительность серии 28 минут
Кадр из сериала «Кремниевая долина»

Сериал рассказывает о буднях IT-стартапа, который пытается найти финансирование и бороться с конкурентами в высокотехнологичном центре Сан-Франциско. Гениальный программист, два хакера и менеджер бесплатно проживают в доме миллионера, пообещав отдать 10% прибыли от будущих проектов. Они не похожи на офисных работников, но проблемы у них те же: выгорание, борьба с плагиатом и горящие (иногда в прямом смысле) дедлайны.

«Безумцы»

  • Драма
  • 2007 2015
  • Продолжительность серии 47 минут
Кадр из сериала «Безумцы»

1960-е, США. В центре повествования — вымышленное рекламное агентство «Стерлинг-Купер». Офис компании расположен в самом центре Нью-Йорка, его креативный директор — безупречный и прекрасный Дон Дрейпер. Однако внутри у сотрудников пустота и недовольство собой. Работники настолько отчаянно гонятся за внешним одобрением, что сами себя называют «безумцами». На фоне разворачивается десятилетие, богатое на исторические события: Холодная война, смерть Мэрилин Монро, Карибский кризис и война во Вьетнаме.

«Трудоголики»

  • Комедия
  • 2011 2017
  • Продолжительность серии 22 минуты
Кадр из сериала «Трудоголики»

Блейк, Адам и Андерс впервые встретились в колледже, однако вскоре троих друзей отчислили за безответственное поведение. Парням, которые жили одними тусовками, пришлось зарабатывать на жизнь, и они устроились в скучную офисную корпорацию. Теперь они ходят в офис с 9:00 до 17:00 и устраивают невероятные вечеринки с 17:00 до 9:00.

«Парки и зоны отдыха»

  • Комедия
  • 2009–2020
  • Продолжительность серии 21 минута
Кадр из сериала «Парки и зоны отдыха»

Заместитель начальника департамента парков и зон отдыха Лесли Ноуп работает в небольшом городском отделе, но мечтает приносить людям пользу. Однажды героиня узнает, что в черте города сорвалась крупная стройка, и на ее месте остался большой карьер. Лесли решает превратить яму в зеленый семейный парк. Но на пути отважной женщины стоит несгибаемая бюрократическая система, соседи, которые выступают против стройки и фирмы-застройщики, которые не хотят упускать лакомый кусок земли.

«Офис»

  • Комедия
  • 2005–2013
  • Продолжительность серии 20 минут
Кадр из сериала «Офис»

Классика офисных комедий. Сериал рассказывает о буднях небольшой компании по снабжению бумагой Dunder Mifflin. Ее сотрудники дружат, подкалывают друг друга, скрывают романы на рабочем месте, устраивают странные конкурсы и пытаются ужиться с неприятным боссом. Фишка шоу — необычный способ съемки: происходящее снимают якобы для документального фильма о жизни самого офиса.

Бонус

  • «Форс-мажоры» (2011–2019). Юридическая драма с Меган Маркл.
  • «Давай еще, Тэд» (2009–2010). Будни вымышленной компании по выполнению самых безумных услуг.
  • «Офис», британская версия (2001–2003). То же самое, что американская, только короче, абсурдней и с Мартином Фриманом.
  • «Клава, давай!» (2002–2009). Секретарша пытается завоевать уважение в душном коллективе.
  • «Необыкновенный плейлист Зои» (2020). Работница компании по разработке программного обеспечения обретает сверхспособность — слышать мысли людей в форме песен.
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