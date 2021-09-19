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Еще один сезон: пикантный сериал, о котором говорят все

Диана Товсепова
1 час назад

Есть сериалы, которые с первой серии становятся популярными во всем мире. Один из них — проект платформы Netflix "Половое воспитание" или "Сексуальное просвещение". Об этом сериале сейчас говорят везде, и на Западе, и в России. "Рамблер" разбирался, в чем его фишка.

Еще один сезон: пикантный сериал, о котором говорят все
Фото: Кадр из сериала "Сексуальное просвещение"Кадр из сериала "Сексуальное просвещение"

Изначально, сериал задумывался платформой как подростковое шоу, но в итоге им заинтересовались люди всех возрастов. Все дело в том, что сериал не просто про интим. На самом деле, он задевает важные вопросы: отношения с родителями, сложность самоопределения, детские самоубийства.

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Во всем мире сериал считают искренним и актуальным. Критики считают, что это разговор о человеческой сексуальности в самых разных ее проявлениях.

По сюжету, главный герой Оттис — обычный подросток с букетом школьных проблем и сложными отношениями с мамой. А вот мать мальчика — практикующий сексолог с современными нравами. Оттис мечтает о дерзкой однокласснице и при этом сильно комплексует из-за своей девственности. Девочка взаимностью ему не отвечает, но в какой-то момент предлагает ему заняться секс-терапией, чтобы заработать.

Достоинствами сериала также называют идеальный актерский состав, качественную "картинку" и острый актуальный юмор.

Большинству зрителей сериал приходится по душе:

"... Я давно не получала таких эмоций! Помимо того, что сериал поднимает неловкие, табуированные, но достаточно важные темы, он преподносит их с такой стороны, что вызывает не смущение, а скорее улыбку...";

"Я в восторге) Мне 40+, я юрист и психолог, часто разбираю поступки сына с профессиональных позиций и не понимаю почему ему не нравится. Так что наглядно увидела где надо останавливаться, что надо уважать и когда пора будет придушить гиперопеку.

Собственно, это и так каждая мама знает, но тут так с преувеличением и со стороны показано - действует лучше)

К слову, в сериале не только отношения "ребенок - родитель" в семье главного героя показаны. Практически все типовые варианты детско-родительских отношений есть...", — пишут зрители на форумах.

При этом есть те, кто не понял, какая целевая аудитория у сериала, и почему создатели "акцентируют внимание на однополых отношениях".

В сентябре 2021 года выходит третий сезон сериала. Фанаты уже прильнули к экранам.

Сериалы,Половое воспитание,Netflix,
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