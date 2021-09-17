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$5 млн: шахматистка подала в суд из-за сериала "Ход королевы"

Мария Иглина
2 часа назад

Пятикратная чемпионка СССР по шахматам Нона Гаприндашвили подала иск на пять миллионов долларов в окружной суд Калифорнии на видеосервис Netflix. Об этом сообщает Deadline.

Шахматистка подала в суд из-за сериала "Ход королевы"
Фото: Кадр из сериала "Ход королевы"Кадр из сериала "Ход королевы"

В одном из эпизодов сериала говорится, что Гаприндашвили не играла с мужчинами. На самом деле ее соперниками в разное время были 59 представителей противоположного пола, в том числе десять гроссмейстеров.

По мнению адвокатов советской шахматистки, Netflix «нагло и сознательно лгал» о достижениях Гаприндашвили, чтобы «раздуть драму»:

«Таким образом, история, которая должна была вдохновить женщин, показывая им девушку, соперничающую с мужчинами на международных соревнованиях, унизила женщину реальную».

Также, по данным The Hollywood Reporter, в иске говорится, что Гаприндашвили в сериале назвали представительницей России, а не Грузии.

В свою очередь, официальный представитель Netflix заявил, что уважает Гаприндашвили и ее блестящую карьеру, однако назвал утверждения адвокатов не имеющими оснований.

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Сериалы,Нона Гаприндашвили,Netflix,
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