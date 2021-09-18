5 фэнтези сериалов для любителей сказок

Кто в «нулевые» не бежал к телевизору, чтобы не пропустить новую серию очередного фэнтези сериала? 20 лет назад этот жанр завоевал любовь телезрителей. Захватывающие сюжеты, внезапные повороты, красивые истории любви и необыкновенные локации мало кого могли оставить равнодушными. В нашей подборке мы предлагаем вспомнить как классику среди сказочных сериалов, так и относительно недавние проекты.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

«Десятое королевство»

Видео дня

Главная героиня Вирджиния — совершенно обычная девушка, живущая с отцом Энтони на окраине Центрального парка в Нью-Йорке. Она работает официанткой и даже не подозревает о существовании параллельного мира, где все жители словно сошли со страниц детских сказок. Но все для Вирджинии меняется в один миг, когда под колеса ее велосипеда попадает заколдованный принц в облике собаки.

Кадр из сериала «Десятое королевство»

Героиня вместе с отцом попадает в удивительный мир волшебства. В компании Волка Вирджиния и Энтони бросают вызов злой королеве, которая готова на все ради сохранения своей власти. По мере развития событий Вирджиния все глубже погружается в сказочный водоворот событий и находит новых друзей, которые готовы помочь ей победить зло и вернуть мир в 10 королевство.

«Мерлин»

Британский фэнтези сериал повествует о становлении молодого принца Артура, сына короля Камелота Утера Пендрагона, и юного мага Мерлина, которому еще только предстоит освоить азы волшебства. А пока парень становится слугой наследника престола и по совместительству его тайным телохранителем. Сюжет сериала начинает активно развиваться после преждевременной смерти короля Пендрагона и восхождении на трон неожиданно объявившегося наследника.

Артуру и Мерлину теперь предстоит не только вернуть престол законному королю Камелота, но и противостоять неожиданным врагам. К счастью, главным героям помогают доблестные друзья принца, которым суждено стать рыцарями круглого стола. Вместе с Ланселотом, Гавейном, Персивалем Артур и Мерлин вернут порядок в Камелот и разделаются со всеми недругами королевства.

«Легенда об искателе»

Главный герой истории Ричард Сайфер был обычным лесным проводником, пока в его жизнь не ворвалась загадочная Кэлен Амнелл, ищущая спасения от черного мага и тирана Даркена Рала. Теперь под чутким руководством великого волшебника Зеддикуса Зул Зорандера юному Ричарду суждено стать Искателем — героем, который с мечом Истины готов избавить Срединные Земли от власти узурпатора.

По ходу развития сюжета Ричарду предстоит столкнуться с разными монстрами, раскрыть тайну своего рождения и познать Первое правило волшебника. А победив Даркена, во втором сезоне Сайфера, Кэлен и Зеда ждут новые приключения. Они столкнутся со старыми врагами и бросят вызов высшим силам, чтобы спасти мир.

«Однажды в сказке»

В центре сюжета очередного фэнтези сериала оказывается девушка, родом из сказочного королевства. Эмма Свон привыкла в одиночестве справляться со всеми трудностями. Брошенная родителями сразу после рождения, она все детство провела в детских домах, и теперь боится с кем-либо сближаться. Однако все в жизни героини меняется после встречи с Генри — ее родным сыном, от которого она отказалась после его появления на свет.

Кадр из сериала «Однажды в сказке»

Вместе с мальчиком Эмма приезжает в странный городок Сторибрук в штате Мэн. С виду обычный, он на самом деле населен самыми настоящими сказочными персонажами. Так, в кафе гостей обслуживает Красная шапочка вместе со своей бабушкой, кабинет психотерапевта занимает сверчок Джимини, а в кресле мэра сидит Злая королева и, по совместительству, приемная мать Генри. Однако сами герои совершенно не помнят о том, кем они на самом деле являются. Вместе с сыном Эмме предстоит разрушить проклятие и обрести свою настоящую семью. Сам сериал насчитывает целых семь сезонов и один спин-офф про приключения Алисы в Стране чудес. Так что поклонникам сказок братьев Гримм и Льюиса Кэролла «Однажды в сказке» точно понравится.

«Изумрудный город»

Завершаем наш топ-5 сериалом, снятого по мотивам истории «Волшебник из страны Оз». Главная героиня Дороти Гейл — медсестра из Канзаса. Ничем не примечательная девушка в своей жизни стремится только к тому, чтобы найти когда-то покинувшую ее мать. Но стоило Дороти отыскать родительницу, как нагрянувший словно из ниоткуда ураган уносит ее в страну Оз.