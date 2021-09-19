Номинированы на «Эмми-2021»: сериалы, которые захочется пересмотреть

Осень - отличный повод порадовать себя новым уютным пледом, ароматической свечой и классным сериалом. Для тех, кто находится в поиске классного шоу на выходные, собрали проекты, которые в 2021 году были номинированы на премию «Эмми» - будет из чего выбрать.
В центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.
Красивая и трогательная ретроспектива истории королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени (история отношений принцессы Дианы и принца Чарльза прилагается). Проект уже стал семикратным лауреатом «Золотого глобуса».
История американки Эмили, которая получает предложение отправиться в Париж по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой, завести новых друзей, а также встретить свою любовь. Отметим что, далеко не все оценили очарование сериала – проект вызвал волну критики за то, что показывает французов и их культуру слишком клишированными.
Тренер сборной колледжа по американскому футболу Тед Лассо – оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям.
Сериал о сироте Элизабет Хармон с талантом к шахматам и пристрастием к запрещенным веществам. Когда девочку удочеряют, ее жизнь кардинально меняется, но не ее любовь к настольной игре. В главной роли – бесподобная Аня Тейлор-Джой.
Кейт Уинслет в мини-сериале HBO, события которого разворачиваются в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит раскрыть преступление, а параллельно не дать собственной жизни пойти под откос.