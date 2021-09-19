Номинированы на «Эмми-2021»: сериалы, которые захочется пересмотреть

Осень - отличный повод порадовать себя новым уютным пледом, ароматической свечой и классным сериалом. Для тех, кто находится в поиске классного шоу на выходные, собрали проекты, которые в 2021 году были номинированы на премию «Эмми» - будет из чего выбрать.

Фото: Кадр из сериала "Ход королевы" Кадр из сериала "Ход королевы"

Лучший драматический сериал

Видео дня

«Бриджертоны» (2020)

В центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

«Корона» (2016)

Красивая и трогательная ретроспектива истории королевы Елизаветы II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени (история отношений принцессы Дианы и принца Чарльза прилагается). Проект уже стал семикратным лауреатом «Золотого глобуса».

Кадр из сериала «Корона»

В номинации также представлены сериалы: «Поза» (2018)

«Страна Лавкрафта» (2020)

«Мандалорец» (2019)

«Это мы» (2016)

«Рассказ служанки» (2017)

«Пацаны» (2019)

Лучший комедийный сериал

«Эмили в Париже» (2020)

История американки Эмили, которая получает предложение отправиться в Париж по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой, завести новых друзей, а также встретить свою любовь. Отметим что, далеко не все оценили очарование сериала – проект вызвал волну критики за то, что показывает французов и их культуру слишком клишированными.

Кадр из сериала "Эмили в Париже"

«Тед Лассо» (2020)

Тренер сборной колледжа по американскому футболу Тед Лассо – оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям.

Кадр из сериала "Тед Лассо"

В номинации также представлены сериалы:

«Хитрости» (2021)

«Бортпроводница» (2020)

«Метод Комински» (2018)

«4лен» (2019)

«Черная комедия» (2014)

«Кобра Кай» (2018)

Лучший мини-сериал

«Ход королевы» (2020)

Сериал о сироте Элизабет Хармон с талантом к шахматам и пристрастием к запрещенным веществам. Когда девочку удочеряют, ее жизнь кардинально меняется, но не ее любовь к настольной игре. В главной роли – бесподобная Аня Тейлор-Джой.

Кадр из сериала "Ход королевы"

«Мейр из Исттауна» (2021)

Кейт Уинслет в мини-сериале HBO, события которого разворачиваются в небольшом пенсильванском городе, где происходит жестокое убийство. Главной героине предстоит раскрыть преступление, а параллельно не дать собственной жизни пойти под откос.

Кадр из сериала «Мейр из Исттауна»

В номинации также представлены сериалы: