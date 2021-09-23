9 сериалов, которые научат обращаться с подростками

"Рамблер" собрал сериалы, которые помогут взрослым понять, что же происходит с их внезапно выросшими детьми, а детям покажут, что они не одиноки.
Действие сериала разворачивается в английском городке Мурдэйл. В центре сюжета типичные сложности подростков, связанные с переходным возрастом. Главный герой — Отис Милберн — учится в этой школе, а его мама, известный психолог и сексолог, помогает ему решать проблемы одноклассников. Первый сезон получил много положительных отзывов и понравился зрителям, сериал решено было продлить, и сейчас выходит уже третий сезон. Всем смотреть!
В самую престижную испанскую школу "Лас Энчинас" поступают дети из малообеспеченных семей. Но вопреки идеальной картинке здесь им вовсе не рады.
Сериал показывает проблемы современного общества — социальное неравенство, распространение ВИЧ, зависимость от запрещенных веществ и многое другое, с чем могут столкнуться подростки и не рассказать родителям.
Сидни, как и большинство подростков, ненавидит школу, но все-таки ходит туда, страдает от любви к собственной подруге, постоянно ссорится с младшим братом, пытается находить компромиссы с родителями и внезапно открывает у себя сверхъестественные способности.
Девушка владеет телекинезом, но дар проявляется только в минуты эмоционального потрясения, и ей нужно научиться с этим справляться.
Двенадцатилетняя девочка по имени Рэйнбоу и ее семья (мама, папа, брат и сестра) жили в коммуне хиппи, но после ее закрытия переселились во вполне приличный дом.
Рэйнбоу идет в новую школу и сталкивается с массой неприятных ситуаций: мало того, что новенькая, так еще и из смешанной семьи, где папа — белый, а мама — темнокожая. В 1985 году для Америки это было редкостью.
Для России 1993 год стал переломным, но 14-летний житель небольшого российского городка Санька Рябинин не думает о глобальных проблемах и ведет беззаботную жизнь типичного подростка.
Но все меняется после одного случая, когда он сел в машину криминального авторитета и разбил ее.
Размеренную жизнь типичного и довольно спокойного американского городка нарушает страшное событие. Бесследно исчезает 12-летний мальчик Уилл Байер.
Официальные поиски не привели к результату, и за дело решил взялся лучший друг Уилла — Майк. Он начал собственное расследование, а помогать ему стала девочка с необычными способностями.
Сериал по мотивам комикса Marvel для тех, кому нравятся супергерои. Здесь дети со сверхспособностями внезапно узнали, что их родители настоящие злодеи.
Они решили сбежать и бороться со злом, но в итоге сами нарушили все что могли. Ситуация осложняется тем, что и друг друга они не очень-то любят.
Северная Ирландия, 1994 год. Смутное время для маленькой страны. Практически каждый шаг жителей городка Дерри под контролем вооруженной полиции. Шестнадцатилетняя Эрин оказывается в центре событий.
Девочка учится в католической школе и вместе с подругами пытается искать истину и верить в лучшее будущее.
Казалось бы, что может быть общего у богачки, круглой отличницы и самой забитой девочки в классе? Они никогда не стали бы подругами, если бы не любовь к мелкому воровству.
Красивая комедия о том, как девочки-клептоманки пытаются бороться со своей страстью.