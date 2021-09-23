9 сериалов, которые научат обращаться с подростками

"Рамблер" собрал сериалы, которые помогут взрослым понять, что же происходит с их внезапно выросшими детьми, а детям покажут, что они не одиноки.

Фото: Кадр из сериала "Половое воспитание" Кадр из сериала "Половое воспитание"

"Половое воспитание"

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Действие сериала разворачивается в английском городке Мурдэйл. В центре сюжета типичные сложности подростков, связанные с переходным возрастом. Главный герой — Отис Милберн — учится в этой школе, а его мама, известный психолог и сексолог, помогает ему решать проблемы одноклассников. Первый сезон получил много положительных отзывов и понравился зрителям, сериал решено было продлить, и сейчас выходит уже третий сезон. Всем смотреть!

"Элита"

В самую престижную испанскую школу "Лас Энчинас" поступают дети из малообеспеченных семей. Но вопреки идеальной картинке здесь им вовсе не рады.

Кадр из сериала "Элита"

Сериал показывает проблемы современного общества — социальное неравенство, распространение ВИЧ, зависимость от запрещенных веществ и многое другое, с чем могут столкнуться подростки и не рассказать родителям.

"Мне это не нравится"

Сидни, как и большинство подростков, ненавидит школу, но все-таки ходит туда, страдает от любви к собственной подруге, постоянно ссорится с младшим братом, пытается находить компромиссы с родителями и внезапно открывает у себя сверхъестественные способности.

Кадр из сериала "Мне это не нравится"

Девушка владеет телекинезом, но дар проявляется только в минуты эмоционального потрясения, и ей нужно научиться с этим справляться.

"Смешанная"

Двенадцатилетняя девочка по имени Рэйнбоу и ее семья (мама, папа, брат и сестра) жили в коммуне хиппи, но после ее закрытия переселились во вполне приличный дом.

Кадр из сериала "Смешанная"

Рэйнбоу идет в новую школу и сталкивается с массой неприятных ситуаций: мало того, что новенькая, так еще и из смешанной семьи, где папа — белый, а мама — темнокожая. В 1985 году для Америки это было редкостью.

"Мир! Дружба! Жвачка!"

Для России 1993 год стал переломным, но 14-летний житель небольшого российского городка Санька Рябинин не думает о глобальных проблемах и ведет беззаботную жизнь типичного подростка.

Кадр из сериала "Мир! Дружба! Жвачка!"

Но все меняется после одного случая, когда он сел в машину криминального авторитета и разбил ее.

"Очень странные дела"

Размеренную жизнь типичного и довольно спокойного американского городка нарушает страшное событие. Бесследно исчезает 12-летний мальчик Уилл Байер.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

Официальные поиски не привели к результату, и за дело решил взялся лучший друг Уилла — Майк. Он начал собственное расследование, а помогать ему стала девочка с необычными способностями.

"Беглецы"

Сериал по мотивам комикса Marvel для тех, кому нравятся супергерои. Здесь дети со сверхспособностями внезапно узнали, что их родители настоящие злодеи.

Кадр из сериала "Беглецы"

Они решили сбежать и бороться со злом, но в итоге сами нарушили все что могли. Ситуация осложняется тем, что и друг друга они не очень-то любят.

"Девчонки из Дерри"

Северная Ирландия, 1994 год. Смутное время для маленькой страны. Практически каждый шаг жителей городка Дерри под контролем вооруженной полиции. Шестнадцатилетняя Эрин оказывается в центре событий.

Кадр из сериала "Девчонки из Дерри"

Девочка учится в католической школе и вместе с подругами пытается искать истину и верить в лучшее будущее.

"Воровки"

Казалось бы, что может быть общего у богачки, круглой отличницы и самой забитой девочки в классе? Они никогда не стали бы подругами, если бы не любовь к мелкому воровству.

Кадр из сериала "Воровки"