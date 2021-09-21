Сериалы о неудачниках, которые смогли добиться успеха

Находитесь в поиске классного сериала на вечер? «Рамблер» собрал проекты, которые как подбодрят в середине рабочей недели, так и отлично расслабят в выходные.
Спортивная комедия с Джейсоном Судейкисом, забравшая «Эмми» в номинациях «Лучший комедийный сериал», «Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале», «Лучший актер второго плана в комедийном сериале» и «Лучший актер в комедийном сериале».
В центре сюжета - тренер сборной колледжа по американскому футболу, оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube Тед Лассо. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера в надежде, что он развалит команду. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям.
Черная комедия о бывшем морском пехотинце Барри, который стал никудышным киллером, работающим за копейки. Однажды он отправляется в Лос-Анджелес на очередной заказ и случайно попадает на курсы актерского мастерства. Вдохновившись творческой атмосферой, он решает круто изменить жизнь и стать актером.
Комедийно-драматический сериал, который рассказывает о стеснительном подростке Отисе, живущем со своей мамой –известным специалистом по сексологии и психологии отношений. Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис открывает подпольный клуб, чтобы помочь сверстникам с самыми разными неловкими ситуациями, и начинает подслушивать мамины консультации.
Когда-то слава о местном школьном хоре гремела на весь штат, а теперь он пристанище для неудачников и аутсайдеров, которых не берут в крутые школьные тусовки. Учитель испанского языка Уилл Шустер собирается это изменить – он сделает из забитых хористов настоящих звезд. Сериал был номинирован на девятнадцать премий «Эмми», дважды стал лауреатом «Золотого глобуса» в категории «Лучший телесериал – комедия или мюзикл». Отметим, что в России проект еще известен под названиями «Лузеры» или Glee.
В результате раскрытия ряда незаконных сделок опытный юрист Диана Локхарт теряет работу и сбережения, а её крестница, молодой адвокат Майя, — репутацию. Спустя некоторое время Диана становится партнёром одной из крупнейших юридических фирм Чикаго и вместе с Майей начинает строить свою карьеру с нуля. Юридическая драма является спин-оффом популярного сериала «Хорошая жена».
Остроумный молодежный сериал о двух неудачливых приятелях, Кэме и Бене, стремящихся всеми силами к американской мечте. Они разбираются в фэшн-индустрии, ходят по стильным тусовкам, но пока еще не нашли себя в жизни. В итоге они решают взять судьбу в свои руки и начинают зарабатывать на том, что нелегально перепродают эксклюзивные вещи. Второе название проекта – «Как добиться успеха в Америке».
Комедия о двух девушках, которые работают официантками в забегаловке, но мечтают открыть успешный бизнес. Одна из них – Макс, которая вкалывает в двух местах, чтоб только свести концы с концами. Другая – избалованная Кэролайн с трастовым фондом, который настолько не повезло, что пришлось опуститься до работы обслуживающим персоналом.
В центре сюжета мини-сериала (всего 5 эпизодов) домохозяйка, которая бросает мужа-тирана и в поиске средств к существованию открывает свой ресторан. Теперь ей придется заново строить свою жизнь с нуля в трудные годы Великой Депрессии. Адаптация одноименного романа Джеймса Кейна с Кейт Уинслет в главной роли.
В центре сюжета – мелкий проходимец Эрл, жизнь которого полна ошибок и неправильных решений. Как-то раз сразу после выигрыша джек-пота, его сбивает машина, и он теряет выигрышный билет. В больнице его осеняет: все дело в карме, из-за которой его теперь преследуют неприятности. Главный герой решает круто изменить свою судьбу и исправить все свои ошибки со времен начальной школы.