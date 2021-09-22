Создатели «Хода королевы» высказались о продолжении

Создатели сериала «Ход королевы» от стриминговой платформы Netflix высказались о возможности снять его продолжение. Об этом пишет портал Deadine.

Фото: Кадр из сериала "Ход королевы" Кадр из сериала "Ход королевы"

Как заявил режиссер Скотт Фрэнк, создатели шоу «рассказали ту историю, которую хотели».

«Если мы попытаемся рассказать еще, то испортим то, что уже сделали»,

— добавил он.

Решение об отказе продлевать сериал на второй сезон поддержал продюсер Уильям Хорберг. Несмотря на это, отметил он, создатели шоу с радостью ждут возможности вновь поработать с исполнительницей главной роли Аней Тейлор-Джой. В настоящее время они ищут историю, которую могли бы рассказать «с той же страстью», какая была в мини-сериале о Бет Хармон.

«Ход королевы» снят по одноименному роману 1983 года Уолтера Тевиса. Он рассказывает историю шахматного вундеркинда-сироты Бет Хармон, которая на пути к титулу величайшей шахматистки мира вынуждена бороться с эмоциональными проблемами, а также с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Главную роль в проекте исполнила Аня Тейлор-Джой.