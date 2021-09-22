Русские сериалы, которые однозначно стоит посмотреть

К российскому кинематографу у многих есть определённые претензии. Фильмы снимают так, что после 10 минут просмотра хочется сбежать из кино и забыть увиденное. Это касается не всех проектов, но большинства. Но вот что умеют снимать, так это сериалы. Достойных действительно много, и сегодня мы расскажем о тех, которые определённо стоит посмотреть.

Фото: Mainstyle Mainstyle

«Мажор», 2014 — по настоящее время

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Остросюжетный детективно-криминальный телесериал Александра Цекало. Осенью 2016 года стриминговый видеосервис Netflix приобрёл права на показ сериала, а его название было изменено на Silver Spoon.

Кадр из сериала "Мажор"

Главный герой — сын олигарха Игорь Соколовский. Его отец, Владимир, долгие годы растил парня в одиночку. Из-за занятости на работе Владимир не мог уделять Игорю должное внимание, жизнь парня покатилась по наклонной. Игорь не желал работать, прожигал отцовские деньги в ночных клубах и в один из дней попал в серьёзную передрягу.

Спасая друга от ареста за хранение наркотиков, Игорь ввязался в драку с органами правопорядка. Желая спасти сына от тюрьмы, Владимир устраивает его в отделение полиции 19.

Сначала Игорь воспринимает работу в полиции как временные трудности и ждёт, что отец оттает. Но чем дольше парень там работал, тем сильнее проникся спецификой правоохранительных органов, нашёл настоящих друзей и любовь, а также задался целью найти убийцу матери.

«Измены», 2015

Трагикомедийный сериал, право на адаптацию которого купила американская компания Paramount Television. Сюжет сплетает между собой истории судеб нескольких людей, которые и которым изменяют.

Главная героиня — Ася. Она обычная замужняя женщина. Муж прекрасный, семейная жизнь спокойная и замечательная, но чего-то в этой жизни Асе не хватает... Женщина нескромно завела себе троих любовников. Некоторое время ей удаётся держать свои измены в тайне, но однажды Ася решается сказать мужу правду.

Сериал получил положительные оценки критиков и зрителей, а также завоевал премию ТЭФИ в номинации «Лучший телевизионный сериал».

«Метод», 2015-2021

Детективно-психологический триллер с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой в главных ролях. Родион Меглин — загадочная личность и следователь высочайшего уровня. Он применяет в работе свой особый метод, без труда раскрывая самые сложные убийства. Родион привык работать в одиночку, обуза в виде напарников ему не нужна.

Выпускница юрфака Есения Стеклова видела, как работает Меглин и решает во что бы то ни стало стать его ученицей. Девушка получает направление в отдел Следственного Комитета, в котором служит Меглин и становится его стажёром. Родиону такое решение руководства не нравится, но сделать он с ним ничего не может

У Есении же есть свои мотивы для работы с Меглином. Много лет назад неизвестный убил её мать. Отец Есении скрыл множество фактов произошедшего и прекратил расследование дела. Девушка же не оставляет попыток докопаться до истины.

Сериал получил положительные оценки критиков, высокие рейтинги и даже был продан компании Netflix для трансляции сериала за рубежом. Всего было снято 2 сезона.

«Эпидемия», 2019 — по настоящее время

Научно-фантастический сериал с элементами драмы был снят по мотивам романа российской писательницы Яны Вагнер «Вонгозеро». Премьера состоялась во время пика ситуации с коронавирусом — в октябре 2020 года.

Кадр из сериала "Эпидемия"

Действие сюжета разворачивается в Москве. Новый неизвестный вирус превращает столицу России в город мёртвых Симптомы — сильный кашель и обесцвечивание глаз. Через 3-4 дня человек умирает. Как противостоять инфекции, не знает никто. Электричества нет, деньги потеряли свою ценность, неизвестные вооружённые люди изолируют здания, орудуют банды мародеров. Немногие выжившие сражаются за бензин и еду.

Главный герой — Сергей. Он живёт с любимой женщиной и её сыном-аутистом за городом. Здесь пока более-менее безопасно. Но Сергей не может бросить в беде бывшую жену и собственного сына, поэтому самоотверженно отправляется в самое пекло, а после — в Карелию на необитаемый остров, чтобы спрятаться в корабле-убежище.

Сериал стал обладателем многочисленных наград, в том числе и зарубежных. 7 октября 2020 года стартовал показ на платформе Netflix, и «Эпидемия» сразу попала в топ-10 лучших сериалов платформы, заняв 8-ю строчку. Даже сам Стивен Кинг оценил сериал, назвав его в своём Твиттере «чертовски хорошим». Первый сезон «Эпидемии» закончился крайне интригующе, с нетерпением ждём второй.

«Содержанки», 2019-2021

Российский драматический сериал Константина Богомолова. Всего проект насчитывает три сезона, заключительная серия вышла 29 июля 2021 года. Несмотря на то, что сериал был закрыт, создатели проекта сообщили о готовящемся спин-оффе — хорошая новость для поклонников.

Действие «Содержанок» происходит в Москве в наши дни. Этот город манит своими возможностями, большими деньгами, связями и состоятельными мужчинами. Девушки сюда приезжают не только ради хороших заработков, но и с целью попасть под крыло влиятельного папика.

Молодая художница Даша Смирнова переезжает в Москву из Саратова, чтобы поменять свою жизнь. Она даже не подозревает, чем для неё обернётся этот переезд, с какими интригами и сложностями ей придётся столкнуться.

Сериал получил неоднозначные отзывы критиков, зато имел успех у зрителей, особенно женского пола.

«Игра на выживание», 2020

Кадр из сериале "Игра на выживание"

Российские звёзды сыграют самих себя и примут участие в необычном телевизионном реалити-шоу в стиле «Остаться в живых». 16 человек отправятся в сибирскую тайгу, где им придётся провести несколько незабываемых недель вдали от цивилизации. Главный приз впечатляет — 1 миллион евро. Правила игры просты: никакой еды, личных вещей, связи, электричества и благ цивилизации. Никто из участников не подозревает, чем обернётся участие в этом шоу

Ведущий и съёмочная группа исчезают, участники остаются один на один с дикой природой и неизвестностью. Обычная игра станет игрой на выживание. Теперь важно просто выжить, а не получить деньги.

«257 причин, чтобы жить», 2020 — по настоящее время

Комедийно-драматический и жизнеутверждающий сериал с Полиной Максимовой в главной роли. В центре сюжета оказывается Евгения Короткова. Она три года вела тяжелую и неравную борьбу с раком и наконец-то победила. Ремиссия возвращает Женю в повседневную реальность. Только вот оказывается, что ни коллеги по работе, ни молодой человек, ни сестра не рассчитывали, что девушка останется в живых, поэтому начали вести себя очень странно по отношению к ней.

Столкнувшись с предательством, равнодушием и жестокостью окружающих, Женя учится жить по-новому. Она вспоминает про дневник, который вела, пока болела. В нём Женя писала 256 причин, чтобы продолжать жить и вот наконец-то пишет 257-ую — «найти любовь». Только убежать от старой жизни не так просто, как кажется. Но если Женя нашла в себе силы победить рак, неужели она не может сделать себя счастливой?

«Триггер», 2020 — по настоящее время

Драматический сериал Дмитрия Тюрина. Московский психолог Артём Стрелецкий практикует в своей работе неординарные методы, а именно — шоковую терапию. Экстремальная практика показывает высокие результаты. Вместо того, чтобы месяцы выслушивать жалобы от своих клиентов, Артём использует провокации, выводит людей из себя, делает им больно, прибегает к оскорблениям. Но всё это помогает и активизирует в психике пациентов желание разобраться со своими проблемами всего за пару сеансов.

Работа идёт прекрасно, клиентов всё больше и больше. Но в один из дней один из клиентов Артёма совершает самоубийство Суд приговаривает психолога к 8 годам лишения свободы. Выйдя из тюрьмы по УДО через 4 года, Стрелецкий возобновляет практику с пациентами и параллельно пытается раскрыть дело, из-за которого оказался за решёткой.

«Медиатор», 2021

Кадр из фильма "Медиатор"

Остросюжетный психологический триллер, главную роль в котором исполнил Андрей Бурковский. В центре сюжета оказывается профессиональный переговорщик Андрей Павлов. Он может договориться с кем угодно и о чём угодно. Для него не существует никаких запрещённых приёмов. Андрей видит людей насквозь и ради достижения собственных целей готов переходить границы. Павлов без оружия может прийти к террористам и за пару минут установить с ними контакт, подступиться к самоубийце, готовому прыгнуть с крыши, наладить отношения с проблемным подростком, но основной его доход заключается не в этом.