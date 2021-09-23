«Ни одна не носила лифчик»: какими были настоящие «Ангелы Чарли»

У большинства "Ангелы Чарли" ассоциируются со знаменитой тройкой: Дрю Бэрримор, Кэмерон Диас и Люси Лью. Фильм с их участием вышел в 2000 году. Однако на самом деле "Ангелы Чарли" появились за 24 года до этого, а знакомая большинству версия — это адаптация сериала, начавшего выходить на телеэкранах в 1976 году. 45 лет назад героини культовой истории устроили революцию на телевидении, заявив о женских правах и потеснив мужчин, сняв перед зрителями бюстгальтеры. Как выглядели первые "Ангелы Чарли" — в галерее "Рамблера".

1/7 "Ангелы Чарли" появились за 24 года до фильма 2000 года. Знакомая большинству версия — адаптация сериала, начавшего выходить в 1976 году. Фото: globallookpress.com Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/7 45 лет назад героини устроили революцию на телевидении, заявив о женских правах и потеснив мужчин, сняв перед зрителями бюстгальтеры. Фото: globallookpress.com 3/7 Первыми девушками-суперагентами стали Джилл Монро (Фэрра Фосетт), Сабрина Данкан (Кейт Джексон) и Келли Гарретт (Жаклин Смит). Фото: globallookpress.com 4/7 Сериал выходил на протяжении пяти лет — до 1981 года. Фото: Spelling-Goldberg Productions Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/7 Создатели сериала намеренно сексуализировали героинь для поднятия рейтинга шоу. Фото: globallookpress.com 6/7 Однако, по задумке, "Ангелы Чарли" были важным социальным заявлением. Фото: globallookpress.com 7/7 Образ женщин-суперагентов стал революционным для развлекательного телевидения того времени. Фото: globallookpress.com

Первыми девушками-суперагентами стали Джилл Монро (Фэрра Фосетт), Сабрина Данкан (Кейт Джексон) и Келли Гарретт (Жаклин Смит). Впоследствии актерский состав несколько раз менялся. Сериал выходил на протяжении пяти лет — до 1981 года. Во всех 115 сериях снялась только Жаклин Смит.

Создатели сериала намеренно сексуализировали героинь для поднятия рейтинга шоу. Об этом говорили сами актрисы в интервью:

"Когда шоу было третьим по популярности, я понимала, что дело в нашей актерской игре. А когда оно стало первым, я решила, что это только потому, что ни одна из нас не носила лифчик", – рассказывала Фэрра Фосетт.

Несмотря на популярность, такой подход к съемке сериалов подвергался критике. Сериал относили к разряду Jiggle TV или Tits & Ass Television. Так называли бессмысленные низкопробные шоу, в которых у женщин дословно "грудь и ягодицы покачиваются или трясутся".