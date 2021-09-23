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5 сериалов для тех, кто хочет разбогатеть

Мария Кимакович
3 часа назад

"Рамблер" составил список сериалов, которые стоит посмотреть, чтобы научиться зарабатывать.

5 сериалов для тех, кто хочет разбогатеть
Фото: Кадр из сериала "Остановись и гори"Кадр из сериала "Остановись и гори"

"Остановись и гори"

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История компьютерной революции, развернувшаяся в Техасе в 1983 году. Главный герой Джозеф МакМилан одержим идеей создать портативный персональный компьютер. Он набирает себе команду единомышленников, знатоков своего дела, чтобы совершить прорыв в области технологических новинок. Но проблема в том, что крупные корпорации совсем не в восторге от идеи главы маленькой новой компании и не собираются уступать им место под солнцем.

Из сериала можно почерпнуть знания о том, как развить свой бизнес в условиях жесткой конкуренции и как не опустить руки, преодолевая одно за другим препятствия на пути к своей цели.

"Люди, построившие Америку"

История первых предпринимателей которые внесли огромный вклад в дело становления и развития любого бизнеса. Новаторов, чьи идеи смогли изменить ход истории США. Форды, Карнеги, Рокфеллеры — эти фамилии знают во всем мире, а сериал будет полезен каждому, кто мечтает стать предпринимателем. А также поможет понять, каким должен быть лидер и когда стоит идти на риск в бизнесе, чтобы добиться успеха.

"Две девицы на мели"

Комедийный сериал Майкла Патрика Кинга и Уитни Каммингс рассказывает о двух девушках, мечтающих открыть свою кофейню и идущих к своей мечте. Одна из них — дочка миллиардера по имени Кэролайн привыкла к беззаботной жизни, но, когда отца объявляют банкротом, вынуждена устроиться на работу официанткой. В закусочной, где девушка начинает трудиться, она знакомится с Макс, у которой никогда ничего не было. Вместе они пытаются выжить в непростые времена и небольшими шагами, но все же идут к успеху. Даже если вы все потеряли или никогда ничего не имели, это вовсе не повод опускать руки и довольствоваться тем, что есть. Об этом и о том, что никогда не стоит сдаваться, собственно, рассказывает сериал.

"Харли и братья Дэвидсон"

В 1903 году Уильяму Харли и Артуру Дэвидсону пришла в голову идея поставить на обычный велосипед двигатель. Простой агрегат с мотором положил начало созданию мировой легенды. Друзья продолжали совершенствовать внешний вид своего изобретения: придумали особую конструкцию рамы, новую силовую установку Никто тогда даже предположить не мог, что их начинание приведет к образованию гигантской корпорации, производящей легендарные мотоциклы. Сериал о том, что упорный труд и вера в собственные силы обязательно дают свои плоды.

"Миллиарды"

Сюжет этого весьма динамичного сериала строится на противостоянии успешного бизнесмена Бобби Аксельрода и амбициозного прокурора Чака Роадса. Бобби построил свое состояние во времена кризиса, не гнушаясь нарушать закон на пути к своим миллиардам. Чак в свою очередь стремится вывести бизнесмена на чистую воду, он узнает о теневой деятельности Аксельрода и решает провести свое собственное расследование. Не всегда, кстати, и сам удерживаясь в рамках закона. Следя за развитием конфликта главных героев, можно походя учиться строить взаимоотношения со своими недругами, чтобы вместе суметь выйти из сложных ситуаций, если будет такая необходимость.

Сериалы,Уитни Каммингс,Майкл Кинг,
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