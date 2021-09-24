7 сериалов для тех, кто находится на грани нервного срыва

Герои этих сериалов рыдают, творят глупости и пытаются пережить стресс всеми способами. «Рамблер» составил список проектов, которые стоит посмотреть, чтобы хотя бы на несколько часов выкинуть из головы тревожные мысли, бессмысленные переживания и расслабиться.

Фото: Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки" Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

«Отчаянные домохозяйки»

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Культовый драматический сериал Марка Черри о четырех современных домохозяйках, которые живут в пригороде и отчаянно ищут личного счастья. Сьюзан осталась одна после того, как муж ее променял на секретаршу, и теперь борется за сердце сантехника Майка Дельфино, у которого есть тайна. Бывшая фотомодель, а ныне неверная жена, Габриэль крутит роман с юным садовником, а заодно выясняет отношения с мужем, мексиканским бизнесменом Карлосом, который вечно пропадает на работе. Бри пытается сохранить разваливающийся брак и найти общий язык с сыном, увлекающимся запрещенными веществами, и дочерью, которая слишком рано повзрослела. Линнет оставила блестящую карьеру в крупной компании и посвятила все свое время воспитанию детей.

Однако внезапное самоубийство их общей подруги Мэри Элис Янг шокирует домохозяек и других жителей Вистерия Лейн и заставляет искать разгадку ее смерти. Сериал (8 сезонов) смотрится на одном дыхании и уже точно на время отодвинет ваши личные переживания на второй план.

Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"

«Коварные горничные»

В центре сюжета – четыре амбициозные горничные, которые работают в домах богатых и знаменитых жителей Беверли-Хиллз. Размеренную жизнь нарушает убийство общей подруги, которая забирает в могилу шокирующую тайну. По ее делу тут же арестовывают подозреваемого, однако его виновность под вопросом. Одновременно с произошедшим преступлением в их районе появляется еще одна горничная, которая устраивается на работу только для того, чтобы параллельно расследовать убийство коллеги. Горячий микс интриг и зависти от создателя сериала «Отчаянные домохозяйки» Марка Черри.

Кадр из сериала "Коварные горничные"

«Аббатство Даунтон»

Историческая драма о роскошной, но полной скандалов жизни британской аристократии начала 20 века. По сюжету наследник титула графа Грэнтэма погибает на «Титанике». Теперь его семья, живущая в родовом имении Даунтон, ожидает, что теперь, когда наследников мужского пола не осталось, все владения и капитал после смерти графа перейдут к его старшей дочери. Но у графа на этот счет другие планы, он хочет, что все отошло к наследнику его титула, безвестному дальнему родственнику

Кстати, в 2011 году проект «Аббатство Даунтон» вошел в Книгу рекордов Гиннесса, как сериал, получивший наивысшую оценку критиков.

Кадр из сериала "Аббатство Даунтон"

«Оранжевый – хит сезона»

В центре сюжета – обычная девушка по имени Пайпер Чепмен, которую сажают в тюрьму на 15 месяцев из-за ошибок прошлого (из-за мимолетных отношений с крупным наркоторговцем). В новых реалиях ей придется познакомиться с местными порядками, нравами и приспособиться к совершенно другой жизни.

Кстати, в первую неделю трансляции сериал собрал больше зрителей на Netflix, чем «Карточный домик» или «Замедленное развитие», а в 2014-м он удостоился 12 номинаций на «Эмми» и забрал три награды.

Кадр из сериала "Оранжевый – хит сезона"

«Бриджертоны»

В центре сюжета – восемь братьев и сестер влиятельной семьи Бриджертонов, которые пытаются найти любовь в альтернативном Лондоне эпохи Регентства. Первый сезон сосредоточен на истории наивной Дафны, которая в попытках наладить личную жизнь, попадает в скандал. Листок, написанный таинственной леди Уистлдаун, бросает тень на девушку и всех, кто в нем упоминается.

Кстати, сериал в январе 2021 года продлили на второй сезон, а в апреле того же года – на третий и четвертые сезоны.

Кадр из сериала "Бриджертоны"

«Бумажный дом»

История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. В программе - неожиданные повороты сюжета, любовь и драма. Сериал держит в напряжении с первых и до последних минут и смотрится на одном дыхании.

В 2018 году испанский сериал стал самым популярным неанглоязычным проектом на платформе Netflix.

Кадр из сериала "Бумажный дом"

«Элита»

Еще один испанский сериал, который покорил миллионы зрителей по всему миру. По сюжету трое подростков из бедных семей попадают в престижную частную школу «Лас Энсинас» и пытаются влиться в местную элитную тусовку. Скандалы, откровенные сцены и даже детективная линия – проект смотрится на одном дыхании и точно хотя бы на время помогает зрителю выпасть из реальности.