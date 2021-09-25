Сериалы, которые понравятся любителям фильмов ужасов

Если вы уже по несколько раз пересмотрели всевозможные фильмы ужасов, то эта подборка определенно для вас. Сериальный формат позволяет режиссерам рассказать и показать то, что порой не удается в полнометражных картинах. "Рамблер" подготовил несколько сериалов ужасов, которые вам могут понравиться.
Это один из самых продолжительный сериалов в жанре ужасов. На данный момент вышло уже девять сезонов, а в начале 2020 года шоу было продлено до 13 сезона включительно. Особенность проекта заключается в том, что сезоны не связаны между собой сюжетами, у каждого из них своя история. Но создателям шоу удалось объединить в одном сериале все богатства жанра хорроров, а именно проклятые дома, адские психбольницы, серийные убийцы, потусторонние силы зла и не только. Также вам не придется привыкать каждый раз к новым актерам, поскольку в большинстве сезонов собран один и тот же каст — Сара Полсон, Эван Питерс, Джессика Лэнг и многие другие. А в одном из них приняла участие даже Леди Гага, и это далеко еще не все сюрпризы.
Первый сезон сериала сосредоточен на истории сестринства "Каппа Каппа Тау" в Университете Уоллес. В их студенческом городке появляется серийный убийца, который прячется за маской талисмана университета. И уже в течение первой серии зрителей ждет семь смертей, однако всего пять из них от рук Красного Дьявола. Всего в сериале два сезона. В съемках проекта от автора "Американской истории ужасов" приняли участие Эмма Робертс, Лиа Мишель, Эбигейл Бреслини многие другие.
Действие сериала разворачивается в 1980-е годы в тихом провинциальном американском городке. В один из дней покой местных жителей нарушает новость о загадочном исчезновении 12-летнего Уилла Байерса. И найти его может только девочка по прозвищу Одиннадцатая, которая сбежала из секретной лаборатории и обладает удивительными способностями. Однако во время поисков подростка героям предстоит встретиться со сверхъестественными силами из другого измерения. На сегодняшний день в сериале три сезона, а выход четвертого запланирован на девятое февраля 2022 года. Главные роли исполнили Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун и многие другие.