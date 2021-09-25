Сериалы, которые понравятся любителям фильмов ужасов

Если вы уже по несколько раз пересмотрели всевозможные фильмы ужасов, то эта подборка определенно для вас. Сериальный формат позволяет режиссерам рассказать и показать то, что порой не удается в полнометражных картинах. "Рамблер" подготовил несколько сериалов ужасов, которые вам могут понравиться.

Фото: Кадр из сериала "Американская история ужасов" Кадр из сериала "Американская история ужасов"

"Американская история ужасов"

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Это один из самых продолжительный сериалов в жанре ужасов. На данный момент вышло уже девять сезонов, а в начале 2020 года шоу было продлено до 13 сезона включительно. Особенность проекта заключается в том, что сезоны не связаны между собой сюжетами, у каждого из них своя история. Но создателям шоу удалось объединить в одном сериале все богатства жанра хорроров, а именно проклятые дома, адские психбольницы, серийные убийцы, потусторонние силы зла и не только. Также вам не придется привыкать каждый раз к новым актерам, поскольку в большинстве сезонов собран один и тот же каст — Сара Полсон, Эван Питерс, Джессика Лэнг и многие другие. А в одном из них приняла участие даже Леди Гага, и это далеко еще не все сюрпризы.

"Королевы крика"

Кадр из сериала "Королевы крика"

Первый сезон сериала сосредоточен на истории сестринства "Каппа Каппа Тау" в Университете Уоллес. В их студенческом городке появляется серийный убийца, который прячется за маской талисмана университета. И уже в течение первой серии зрителей ждет семь смертей, однако всего пять из них от рук Красного Дьявола. Всего в сериале два сезона. В съемках проекта от автора "Американской истории ужасов" приняли участие Эмма Робертс, Лиа Мишель, Эбигейл Бреслини многие другие.

"Очень странные дела"

Кадр из сериала "Очень странные дела"