Энистон раскрыла главные тайны актеров сериала «Друзья»

Накануне исполнилось 27 лет со дня выхода первой серии сериала «Друзья». По этому случаю Дженнифер Энистон, которая исполняла роль Рейчел Грин, решила поделиться как хорошими, так и плохими воспоминаниями.

Фото: Peopletalk Peopletalk

Дженнифер вспомнила о том, как она вернулась на съемочную площадку спецвыпуска сериала. «Казалось, я вспомнила всё, когда вернулась на съемочную площадку. Меня просто охватила волна воспоминаний», — рассказала актриса. По ее словам, она долго переживала, что же случится, когда она все-таки вернется в 24-й павильон.

«Когда я туда зашла, это был удар в самое сердце. Оказалось, что путешествовать во времени не так-то просто. Мы закончили съемки в 2004 году. Тогда у нас всех были горящие глаза, смотрящие в будущее. Но нам предстояло много всего»,

— вспоминает Дженнифер Энистон.

Звезда также призналась, что за долгие годы съемок на одной площадке актеры вместе переживали болезненные события.

«Горькая правда — и перемены, и потери, и дети, и браки, и разводы, и выкидыши. Тогда времена были проще. Не было социальных сетей, как сейчас»,

— добавила она.