Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
Войти в почту

«Мы пережили разводы и выкидыши»: Дженнифер Энистон раскрыла главные тайны актеров сериала «Друзья»

Peopletalk
1 час назад

Накануне исполнилось 27 лет со дня выхода первой серии сериала «Друзья». По этому случаю Дженнифер Энистон, которая исполняла роль Рейчел Грин, решила поделиться как хорошими, так и плохими воспоминаниями.

Энистон раскрыла главные тайны актеров сериала «Друзья»
Фото: PeopletalkPeopletalk

Дженнифер вспомнила о том, как она вернулась на съемочную площадку спецвыпуска сериала. «Казалось, я вспомнила всё, когда вернулась на съемочную площадку. Меня просто охватила волна воспоминаний», — рассказала актриса. По ее словам, она долго переживала, что же случится, когда она все-таки вернется в 24-й павильон.

«Когда я туда зашла, это был удар в самое сердце. Оказалось, что путешествовать во времени не так-то просто. Мы закончили съемки в 2004 году. Тогда у нас всех были горящие глаза, смотрящие в будущее. Но нам предстояло много всего»,

— вспоминает Дженнифер Энистон.

Звезда также призналась, что за долгие годы съемок на одной площадке актеры вместе переживали болезненные события.

«Горькая правда — и перемены, и потери, и дети, и браки, и разводы, и выкидыши. Тогда времена были проще. Не было социальных сетей, как сейчас»,

— добавила она.

Напомним, не так давно Дженнифер Энистон заподозрили в романе с Дэвидом Швиммером. Отметим, что в спецвыпуске Дэвид заявил, что во время съемок первого сезона «Друзей был сильно влюблен в Энистон, а она добавила, что эти чувства были взаимными.

Сериалы,Друзья,Дэвид Швиммер,Дженнифер Энистон,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители