7 сериалов, над которыми придётся поломать голову

Студенты-юристы пытаются избежать наказания за совершенные ими преступления, а репортер с психическими проблемами возвращается в город детства из-за загадочных преступлений: «Рамблер» собрал сериалы, над которыми зрителю придется поломать голову.

Фото: Кадр из сериала "Большая маленькая ложь" Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

«Как избежать наказания за убийство»

Видео дня

Каждый год практикующий адвокат (по совместительству преподаватель в университете) Эннализ Китинг набирает группу самых выдающихся студентов, которые практикуют юриспруденцию в реальной жизни, работая с ее клиентами. Но в этот раз ее новым подопечным придется применить полученные от наставницы знания, чтобы спасти себя. Главную роль в сериале исполнила Виола Дэвис. Кстати, в 2015 году актриса получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом телесериале.

Кадр из сериала "Как избежать наказания за убийство"

«Большая маленькая ложь»

На благотворительном школьном балу происходит убийство, но имя жертвы неизвестно. В сериале расскажут о нескольких месяцах, которые предшествовали преступлению, а в центре сюжета окажутся пять семей, чьи дети ходят в один класс и которые каким-то мистическим образом связаны с убийством. В финале проекта зрители узнают как личность жертвы, так и имя убийцы. В главных ролях: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц и Шейлин Вудли.

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

«Черное зеркало»

Сериал-антология о том, что с нами делают современные технологии (приложения для свиданий, компьютерные игры, дроиды). Каждый эпизод рассказывает отдельные истории о виртуальной реальности, медиа и новых изобретениях. Кстати, серии можно смотреть в любом порядке, но мы все-таки советуем начинать просмотр проекта с первого сезона.

Кадр из сериала "Черное зеркало"

«Страйк»

Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк и его помощница Робин берутся за расследование самых неоднозначных и запутанных преступлений. Проект оценят как фанаты франшизы о Мальчике, который выжил, так и поклонники Шерлока Холмса.

Кадр из сериала "Страйк"

«Острые предметы»

Психологическая драма с элементами детектива Жана-Марка Валле по мотивам одноименного романа Гиллиан Флинн – автора «Исчезнувшей». В центре сюжета – не особо удачливый репортер Камилла Прикер, отправившаяся корреспондентом в маленький город, в котором она родилась и выросла, чтобы осветить загадочные преступления. Однако возвращение в отчий дом оборачивается для Камиллы цепью болезненных воспоминаний и кошмарных событий, которые порой шокируют даже больше, чем убийства, которые она приехала расследовать. В главных ролях мини-сериала: Эми Адамс.

Кадр из сериала "Острые предметы"

«Бумажный дом»

История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. Человек под псевдонимом Профессор контролирует каждый шаг операции, но идеальный план, который разрабатывался годами, срывается из-за непредсказуемого поведения некоторых членов команды. И когда, кажется, что дерзкое ограбление вот-вот сорвется, главарь преступников находит неочевидный выход из ситуации. Сериал держит в напряжении с первых и до последних минут и смотрится на одном дыхании.

Кадр из сериала "Бумажный дом"

«Телохранитель»

Политический триллер о ветеране войны и телохранителе Дэвиде Бадде, который обеспечивает безопасность членов королевской семьи и правительства Великобритании. В этот раз ему поручают охранять министра внутренних дел Джулию Монтегю, однако есть одна загвоздка – его убеждения кардинально отличаются от взглядов объекта, которого ему предстоит защищать. Главную роль в сериале исполнил Ричард Мэдден.

Шестисерийный проект оказался одним из главных телевизионных событий 2018 года в Великобритании: сериал посмотрела чуть ли не четверть населения страны.