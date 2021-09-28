7 сериалов, над которыми придётся поломать голову

Студенты-юристы пытаются избежать наказания за совершенные ими преступления, а репортер с психическими проблемами возвращается в город детства из-за загадочных преступлений: «Рамблер» собрал сериалы, над которыми зрителю придется поломать голову.
Каждый год практикующий адвокат (по совместительству преподаватель в университете) Эннализ Китинг набирает группу самых выдающихся студентов, которые практикуют юриспруденцию в реальной жизни, работая с ее клиентами. Но в этот раз ее новым подопечным придется применить полученные от наставницы знания, чтобы спасти себя. Главную роль в сериале исполнила Виола Дэвис. Кстати, в 2015 году актриса получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль в драматическом телесериале.
На благотворительном школьном балу происходит убийство, но имя жертвы неизвестно. В сериале расскажут о нескольких месяцах, которые предшествовали преступлению, а в центре сюжета окажутся пять семей, чьи дети ходят в один класс и которые каким-то мистическим образом связаны с убийством. В финале проекта зрители узнают как личность жертвы, так и имя убийцы. В главных ролях: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Зои Кравиц и Шейлин Вудли.
Сериал-антология о том, что с нами делают современные технологии (приложения для свиданий, компьютерные игры, дроиды). Каждый эпизод рассказывает отдельные истории о виртуальной реальности, медиа и новых изобретениях. Кстати, серии можно смотреть в любом порядке, но мы все-таки советуем начинать просмотр проекта с первого сезона.
Детективный сериал снят по мотивам серии книг Роберта Гэлбрейта (это псевдоним создательницы «Гарри Поттера» Джоан Роулинг). По сюжету ветеран афганской войны Корморан Страйк и его помощница Робин берутся за расследование самых неоднозначных и запутанных преступлений. Проект оценят как фанаты франшизы о Мальчике, который выжил, так и поклонники Шерлока Холмса.
Психологическая драма с элементами детектива Жана-Марка Валле по мотивам одноименного романа Гиллиан Флинн – автора «Исчезнувшей». В центре сюжета – не особо удачливый репортер Камилла Прикер, отправившаяся корреспондентом в маленький город, в котором она родилась и выросла, чтобы осветить загадочные преступления. Однако возвращение в отчий дом оборачивается для Камиллы цепью болезненных воспоминаний и кошмарных событий, которые порой шокируют даже больше, чем убийства, которые она приехала расследовать. В главных ролях мини-сериала: Эми Адамс.
История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. Человек под псевдонимом Профессор контролирует каждый шаг операции, но идеальный план, который разрабатывался годами, срывается из-за непредсказуемого поведения некоторых членов команды. И когда, кажется, что дерзкое ограбление вот-вот сорвется, главарь преступников находит неочевидный выход из ситуации. Сериал держит в напряжении с первых и до последних минут и смотрится на одном дыхании.
Политический триллер о ветеране войны и телохранителе Дэвиде Бадде, который обеспечивает безопасность членов королевской семьи и правительства Великобритании. В этот раз ему поручают охранять министра внутренних дел Джулию Монтегю, однако есть одна загвоздка – его убеждения кардинально отличаются от взглядов объекта, которого ему предстоит защищать. Главную роль в сериале исполнил Ричард Мэдден.
Шестисерийный проект оказался одним из главных телевизионных событий 2018 года в Великобритании: сериал посмотрела чуть ли не четверть населения страны.