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"И разводы, и выкидыши": Энистон раскрыла тайны актеров сериала "Друзья"

Мира Маркина
1 час назад

Актриса Дженнифер Энистон по случаю 27-летия со дня выхода первой серии сериала "Друзья" поделилась воспоминаниями о тех временах.

"Разводы, выкидыши": Энистон раскрыла тайны актеров "Друзей"
Фото: Кадр из сериала "Друзья"Кадр из сериала "Друзья"

Она рассказала, что ощутила, когда вернулась на съемочную площадку спецвыпуска.

"Казалось, я вспомнила все, когда вернулась на съемочную площадку. Меня просто охватила волна воспоминаний", — сказала актриса.

По словам Энистон, исполнившей роль Рейчел Грин, она переживала, что случится, когда она зайдет в 24 павильон:

"Когда я туда зашла, это был удар в самое сердце. Оказалось, что путешествовать во времени не так-то просто. Мы закончили съемки в 2004 году. Тогда у нас всех были горящие глаза, смотрящие в будущее. Но нам предстояло много всего", — вспомнила она.

Как рассказала актриса, за долгие годы съемок они с командой пережили разные события в жизни, в том числе болезненные:

"Горькая правда — и перемены, и потери, и дети, и браки, и разводы, и выкидыши. Тогда времена были проще. Не было социальных сетей, как сейчас".

Недавно Дженнифер Энистон заподозрили в романе с Дэвидом Швиммером. В спецвыпуске актер рассказал, что во время съемок первого сезона был сильно влюблен в Энистон, а она призналась, что чувства были взаимными.

Сериал "Друзья" выходил с 1994 по 2004 год. За это время было снято более 230 серий в десяти сезонах. В мае этого года вышел специальный эпизод сериала. В нем приняли участие все шесть актеров, исполнившие главные роли: Мэттью Перри (Чендлер), Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи) и Дэвид Швиммер (Росс).

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