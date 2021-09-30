Почему все смотрят корейский сериал “Игра в кальмара"

Южнокорейский триллер вышел две недели назад и уже обгоняет по популярности главные хиты Netflix, включая “Половое воспитание” и “Ведьмака”. Читайте ниже о причинах популярности сериала.

Фото: Кадр из сериала “Игра в кальмара" Кадр из сериала “Игра в кальмара"

Оригинальный сюжет

Группа незнакомцев оказывается вовлечена в детскую игру, которая на деле оказывается гонкой на выживание. Участники тайных игр борются за приз в 40 миллионов долларов. У каждого проблемы с финансами, законом или семьей: в гонках есть финансист, прогоревший на рынке, есть престарелый игрок, молодой офицер, судимая девушка. Впоследствии оказывается, что участники связаны чуть большим, чем просто жаждой денег.

Режиссер Хван Дон Хёк объяснял в комментариях, что "игра" задумывалась как аллегория на капиталистическое общество:

"Я хотел написать историю... изображающую экстремальную конкуренцию жизни. Но при этом хотел использовать персонажей, которых мы встречаем в реальной жизни", — объясняет режиссер.

Отзывы зрителей

На сайте с отзывами о кино Rotten Tomatoes сериал имеет рейтинг 100%. Средний балл сериала — 8,1 из 10. Оценка на IBDb — 8,3.

Популярность сериала возросла после восторженных отзывов в Twitter и на YouTube. Люди писали, что "Игра в кальмара" стал "лучшим сериалом, который я когда либо видел".

"Я бы хотел стереть себе память, чтобы посмотреть снова", "Это не просто шоу, это опыт", "Корейские шоу никогда не разочаровывают", "Вы знаете, что это великолепное шоу, потому что не можете перестать его смотреть", "Никогда не знаешь, что будет в следующей серии"— пишут комментаторы под трейлером первого сезона на YouTube.

Визуальный стиль