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Сарик Андреасян снимет сериал о жертве скопинского маньяка

Вечерняя Москваиещё 4
2 часа назад

Режиссер Сарик Андреасян снимет сериал «Несломленная», который расскажет о судьбе Екатерины Мартыновой — жертве скопинского маньяка Виктора Мохова. Об этом сообщил режиссер на своей странице в соцсети Instagram.

Сарик Андреасян снимет сериал о жертве скопинского маньяка
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Проект будет создан на основе мемуаров Мартыновой «Исповедь узницы подземелья». Андреасян уже приобрел права на экранизацию книги и планирует выпустить сериал в следующем году. Он будет состоять из четырех или шести серий. При этом кинематографист пока не знает, будет ли выступать в качестве режиссера или только продюсера.

По его словам, Мартынова сама обратилась к нему с просьбой снять фильм. Она будет консультировать съемочную группу во время работы над сериалом.

— Это будет история о силе человека, о сильной женщине. Это духоподъемная история о том, что всегда можно начать новую жизнь. Что бы с вами ни произошло. И вы можете сохранить в себе надежду на будущее, даже пройдя такое, — рассказал Андреасян.

Виктор Мохов, более известный как скопинский маньяк, вышел на свободу 3 марта 2021 года после 17 лет заключения. В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, похитил девочек и заточил на три с половиной года в самодельном бункере под гаражом. Мохов сделал школьниц секс-рабынями, старшая девушка три раза беременела от него. Спастись пленницам удалось, передав на волю записку.

Сериалы,Несломленный,Виктор Мохов,Екатерина Мартынова,Сарик Андреасян,
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