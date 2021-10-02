Сарик Андреасян снимет сериал о жертве скопинского маньяка

Режиссер Сарик Андреасян снимет сериал «Несломленная», который расскажет о судьбе Екатерины Мартыновой — жертве скопинского маньяка Виктора Мохова. Об этом сообщил режиссер на своей странице в соцсети Instagram.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Проект будет создан на основе мемуаров Мартыновой «Исповедь узницы подземелья». Андреасян уже приобрел права на экранизацию книги и планирует выпустить сериал в следующем году. Он будет состоять из четырех или шести серий. При этом кинематографист пока не знает, будет ли выступать в качестве режиссера или только продюсера.

По его словам, Мартынова сама обратилась к нему с просьбой снять фильм. Она будет консультировать съемочную группу во время работы над сериалом.

— Это будет история о силе человека, о сильной женщине. Это духоподъемная история о том, что всегда можно начать новую жизнь. Что бы с вами ни произошло. И вы можете сохранить в себе надежду на будущее, даже пройдя такое, — рассказал Андреасян.