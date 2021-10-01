Сериалы, которые научат разбираться в людях

Эти сериалы не сделают вас психологом, но, возможно, научат лучше понимать людей. "Рамблер" подскажет, на какие фильмы стоит обратить внимание.

Фото: Кадр из сериала "Обмани меня" Кадр из сериала "Обмани меня"

Порой так сложно разобраться в самом себе, не то что пытаться залезть в душу окружающих и понять причины тех или иных поступков. Между тем, важно уметь понимать своих собеседников, уметь находить подход к людям. Немного помочь в этом могут, как ни странно, сериалы. Правда, не все, а со сложным, порой загадочным сюжетом, в которых герои раскрываются через поступки и характер. Экспертом в области психологии, конечно, после их просмотра не стать, но научиться лучше разбираться в людях и отмечать их особенности, вполне возможно.

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"Обмани меня" ("Теория лжи")

Сериал о Кэле Лайтмане и его помощниках уже, наверно, можно назвать классикой психологического детектива. Доктор Лайтман, потерявший в детстве мать, посвятил свою жизнь тому, чтобы научиться понимать эмоции людей по едва уловимым изменениям мимики, тембра и темпа речи, жестам, мельчайшим движениям мышц лица. Используя свои знания Лайтман легко выводит лгунов на чистую воду, его практически невозможно обмануть. Интересно, что такой способ определения честности человека — не выдумка сценаристов. У Кэла Лайтмана есть реальный прототип — доктор Пол Экман, профессор Калифорнийского университета в Сан-Франциско, написавший книгу о микровыражениях. Он и был научным консультантом сериала.

"Восприятие" ("Предчувствие"/"Нейродетектив")

Кадр из фильма "Восприятие"

В этом сериале отлично показаны особенности человеческой психологии. Дэниел Пирс — нейрофизиолог, поражающий неординарностью своего мышления. У него свое видение законов человеческой психики и буквально через несколько минут он способен дать оценку человеку, стоящему перед ним. К помощи уникальностей способностей Пирса прибегают сотрудники ФБР, которым Дэниел помогает расследовать запутанные дела. Но все не так просто, ведь, являясь знатоком психологии и нейрофизиологии, у самого Пирса большие проблемы — он страдает от паранойи и шизофрении. И, научившись “читать” людей, Дэниел, по сути, пытается помочь самому себе.

"Пробуждение"

Детектив Майкл Бриттен чудом выжил в ужасной катастрофе. Очнувшись, он узнает, что его жена погибла, а сын ранен, но жив. Но на следующее утро оказывается, что все наоборот: супруге удалось выжить, а сын Майкла погиб. Бриттен понимает, что каким-то образом увидел другую реальность. С этого момента две реальности тесно сплелись: в одной детектив занимается расследованием похищения девочки, в другой — пытается раскрыть дело об убийстве таксистов. При этом надеясь, что каким-то образом существование в обеих реальностях даст ему возможность спасти и жену, и сына.

"Алиенист"

Кадр из сериала "Алиенист"

Действие происходит в Нью-Йорке конца XIX века, когда на улицах города происходит множество жестоких убийств. Репортер Джон Мур, алиенист, доктор психологии Ласло Крайцлер и первая в истории женщина-полицейский Сара Говард разбираются в череде громких преступлений, подмечая самые, казалось бы, незначительные детали, основываясь на свойствах человеческой натуры.

"Быть Эрикой"