4 самых неправдоподобных сериала

Шоу о вымышленных людях не обязаны быть правдивыми во всем, однако некоторые несостыковки с реальной жизнью сложно оставить без внимания. «Рамблер» собрал несколько сериалов, которым трудно верить.

Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе" Кадр из сериала "Секс в большом городе"

«Секс в большом городе»

Сериал о похождениях четырех подруг в Нью-Йорке критиковали за неправдоподобное отображение журналисткой жизни. Главная героиня пишет статьи в модный журнал, но может себе позволить квартиру на Манхэттене, модные туфли и вечеринки по выходным. Экономисты подсчитали, что главная героиня зарабатывала в год около $38, 000, при этом средняя стоимость аренды ее двухкомнатной квартиры в центре города начинается минимум с $5000.

«Анатомия страсти»

Кадр из сериала «Анатомия страсти»

Согласно опросу, проведенного изданием Insider, медики сочли сериал «крайне неправдоподобным». «Это скорее мелодраматический роман, чем медицинское шоу... Вы никогда не увидите, чтобы интерн выполнял операцию в одиночку, руководство больницы обходило стороной, а пациенты постоянно совершали ошибки, не сталкиваясь с соответствующими последствиями», рассказа Insider офтальмолог Росс Копельман.

«Оранжевый — хит сезона»

Кадр из сериала «Оранжевый — хит сезона»

Сериал о женской тюрьме снят по мотивам автобиографического романа Пайпер Керман — американки, отсидевшей 15 месяцев за наркоторговлю. Тем не менее, бывшие заключенные отзывались, что сериал неточно и крайне романтично показывает суровую тюремную жизнь.

«Ривердейл»

Кадр из сериала "Ривердэйл"