Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+7° в 
Пробки 1 балл
USD 72.92EUR 84.46BRENT 79.17
Войти в почту

4 самых неправдоподобных сериала

Дарья Амосова
2 часа назад

Шоу о вымышленных людях не обязаны быть правдивыми во всем, однако некоторые несостыковки с реальной жизнью сложно оставить без внимания. «Рамблер» собрал несколько сериалов, которым трудно верить.

4 самых неправдоподобных сериала
Фото: Кадр из сериала "Секс в большом городе"Кадр из сериала "Секс в большом городе"

«Секс в большом городе»

Сериал о похождениях четырех подруг в Нью-Йорке критиковали за неправдоподобное отображение журналисткой жизни. Главная героиня пишет статьи в модный журнал, но может себе позволить квартиру на Манхэттене, модные туфли и вечеринки по выходным. Экономисты подсчитали, что главная героиня зарабатывала в год около $38, 000, при этом средняя стоимость аренды ее двухкомнатной квартиры в центре города начинается минимум с $5000.

«Анатомия страсти»

Кадр из сериала «Анатомия страсти»

Согласно опросу, проведенного изданием Insider, медики сочли сериал «крайне неправдоподобным». «Это скорее мелодраматический роман, чем медицинское шоу... Вы никогда не увидите, чтобы интерн выполнял операцию в одиночку, руководство больницы обходило стороной, а пациенты постоянно совершали ошибки, не сталкиваясь с соответствующими последствиями», рассказа Insider офтальмолог Росс Копельман.

«Оранжевый — хит сезона»

Кадр из сериала «Оранжевый — хит сезона»

Сериал о женской тюрьме снят по мотивам автобиографического романа Пайпер Керман — американки, отсидевшей 15 месяцев за наркоторговлю. Тем не менее, бывшие заключенные отзывались, что сериал неточно и крайне романтично показывает суровую тюремную жизнь.

«Ривердейл»

Кадр из сериала "Ривердэйл"

Шоу о тайной жизни маленького городка никогда не претендовало на реалистичность: в сериале много мистики и сверхъестественного. Что беспокоило зрителей, так это нереалистичное изображение подростков. Во-первых, старшеклассников играют 22-летние актеры, которые не выглядят как подростки. Во-вторых, герои распутывают тайны, сражаются с преступниками и ведут такую бурную жизнь, что все взрослые позавидовали бы.

Сериалы,Оранжевый — хит сезона,Ривердэйл,Анатомия страсти,Секс в большом городе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители