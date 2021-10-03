4 самых неправдоподобных сериала

Шоу о вымышленных людях не обязаны быть правдивыми во всем, однако некоторые несостыковки с реальной жизнью сложно оставить без внимания. «Рамблер» собрал несколько сериалов, которым трудно верить.
Сериал о похождениях четырех подруг в Нью-Йорке критиковали за неправдоподобное отображение журналисткой жизни. Главная героиня пишет статьи в модный журнал, но может себе позволить квартиру на Манхэттене, модные туфли и вечеринки по выходным. Экономисты подсчитали, что главная героиня зарабатывала в год около $38, 000, при этом средняя стоимость аренды ее двухкомнатной квартиры в центре города начинается минимум с $5000.
Согласно опросу, проведенного изданием Insider, медики сочли сериал «крайне неправдоподобным». «Это скорее мелодраматический роман, чем медицинское шоу... Вы никогда не увидите, чтобы интерн выполнял операцию в одиночку, руководство больницы обходило стороной, а пациенты постоянно совершали ошибки, не сталкиваясь с соответствующими последствиями», рассказа Insider офтальмолог Росс Копельман.
Сериал о женской тюрьме снят по мотивам автобиографического романа Пайпер Керман — американки, отсидевшей 15 месяцев за наркоторговлю. Тем не менее, бывшие заключенные отзывались, что сериал неточно и крайне романтично показывает суровую тюремную жизнь.
Шоу о тайной жизни маленького городка никогда не претендовало на реалистичность: в сериале много мистики и сверхъестественного. Что беспокоило зрителей, так это нереалистичное изображение подростков. Во-первых, старшеклассников играют 22-летние актеры, которые не выглядят как подростки. Во-вторых, герои распутывают тайны, сражаются с преступниками и ведут такую бурную жизнь, что все взрослые позавидовали бы.