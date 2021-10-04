Испанские сериалы для тех, кому хочется поострее

Грязные секреты, ограбление монетного двора и безжалостная битва за власть — «Рамблер» сделал подборку испанских сериалов, которые затягивают с первых минут.
Группа профессиональных преступников задумала осуществить самое дерзкое ограбление в истории Испании — ограбить национальный монетный двор и вынести больше двух миллиардов евро. Над созданием плана на протяжении нескольких лет работал невероятно умный мужчина по прозвищу Профессор. Собственно, он и собрал команду из восьми аферистов и грабителей для его реализации. Несмотря на известность преступников в криминальном мире, никто не может их вычислить, потому что каждый из них одет в ярко-красный костюм и фэнтезийную маску с лицом Сальвадора Дали.
Студент Матео Видаль становится жертвой задиры во время вечеринки в клубе. Защищаясь от нападок, он случайно убивает своего обидчика. Суд признал молодого человека виновным и назначил девять лет тюремного заключения. В результате юноша провел в тюрьме всего четыре года, выйдя условно-досрочно. Казалось бы, жизнь, наконец, улыбнулась Матео: брат устраивает его в свою юридическую фирму, и он встречает женщину своей мечты. Влюбленные ожидают пополнения в семье и уже купили дом, но когда его жена отправляется в командировку, Видаль вдруг начинает получать с ее телефона странные сообщения.
Трое подростков из бедных семей: Самуэль, Надя и Кристиан получили стипендию для обучения в престижной школе, где учатся дети богатых и влиятельных людей. Их одноклассники, с детства привыкшие к достатку, ведут вседозволенный и порой даже аморальный образ жизни. Простым ребятам непросто влиться в элитное общество, но ситуация внезапно осложняется убийством одной из учениц. Но даже на этом безжалостная битва за власть между одноклассниками не прекращается. Никто и не мог предположить, что из-за этой трагедией вскроется столько грязных и пугающих секретов.
Ракель после смерти матери, переживая кризис в отношениях с мужем, соглашается на переезд в родной город супруга. Это, своего рода, ее попытка спасти трескающийся по швам брак. По приезду женщина устраивается в местную школу учителем литературы старших классов. Но она не знает, что стала заменой преподавательницы, погибшей при загадочных обстоятельствах. Позже до Ракель доходят слухи, что ее коллегу довели до самоубийства ученики, но она в них не верит. Женщина изо дня в день замечает все больше странностей в поведении местных жителей, которые явно что-то недоговаривают. Это вынуждает Ракель начать собственное расследование.