Испанские сериалы для тех, кому хочется поострее

Грязные секреты, ограбление монетного двора и безжалостная битва за власть — «Рамблер» сделал подборку испанских сериалов, которые затягивают с первых минут.

Фото: Кадр из сериала «Беспорядок после тебя» Кадр из сериала «Беспорядок после тебя»

«Бумажный дом»

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Кадр из сериала «Бумажный дом»

Группа профессиональных преступников задумала осуществить самое дерзкое ограбление в истории Испании — ограбить национальный монетный двор и вынести больше двух миллиардов евро. Над созданием плана на протяжении нескольких лет работал невероятно умный мужчина по прозвищу Профессор. Собственно, он и собрал команду из восьми аферистов и грабителей для его реализации. Несмотря на известность преступников в криминальном мире, никто не может их вычислить, потому что каждый из них одет в ярко-красный костюм и фэнтезийную маску с лицом Сальвадора Дали.

«Харлан Кобен. Невиновен»

Кадр из сериала «Харлан Кобен. Невиновен»

Студент Матео Видаль становится жертвой задиры во время вечеринки в клубе. Защищаясь от нападок, он случайно убивает своего обидчика. Суд признал молодого человека виновным и назначил девять лет тюремного заключения. В результате юноша провел в тюрьме всего четыре года, выйдя условно-досрочно. Казалось бы, жизнь, наконец, улыбнулась Матео: брат устраивает его в свою юридическую фирму, и он встречает женщину своей мечты. Влюбленные ожидают пополнения в семье и уже купили дом, но когда его жена отправляется в командировку, Видаль вдруг начинает получать с ее телефона странные сообщения.

«Элита»

Кадр из сериала «Элита»

Трое подростков из бедных семей: Самуэль, Надя и Кристиан получили стипендию для обучения в престижной школе, где учатся дети богатых и влиятельных людей. Их одноклассники, с детства привыкшие к достатку, ведут вседозволенный и порой даже аморальный образ жизни. Простым ребятам непросто влиться в элитное общество, но ситуация внезапно осложняется убийством одной из учениц. Но даже на этом безжалостная битва за власть между одноклассниками не прекращается. Никто и не мог предположить, что из-за этой трагедией вскроется столько грязных и пугающих секретов.

«Беспорядок после тебя»

Кадр из сериала «Беспорядок после тебя»