6 сериалов, похожих на «Игру в кальмара»

Премьера южнокорейского сериала «Игра в кальмара» на Net­flix состоялась меньше месяца назад, но уже за такой короткий промежуток времени проект сумел вырваться в топ стримингового сервиса, причем как минимум в 90 странах! Высока вероятность, что «Игра в кальмара» станет самым популярным шоу на Netflix.

Фото: Кадр из сериала «Алиса в Пограничье» Кадр из сериала «Алиса в Пограничье»

Но есть одна проблема: в сериале пока всего один сезон, и те зрители, которые посмотрели его за один вечер, теперь просто не знают, что им делать дальше! Именно для них мы и подготовили список сериалов, похожих на «Игру в кальмара». Многие из этих проектов ничуть не хуже, а, возможно, даже лучше нашумевшего хита.

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«Кликбейт»

«Кликбейт» — отличный мини-сериал совместного производства Австралии и США. Снят в жанрах «драма», «триллер» и «криминал». Картина рассказывает о добропорядочном семьянине Нике Брюэре, который внезапно таинственно исчезает Затем в интернете появляется видео, на котором Ник держит в руках плакат с надписью «На 5 миллионах просмотрах я умру». Его близким предстоит выяснить, кто за этим стоит. Но чем больше они узнают о случившемся, тем яснее понимают: у Ника есть страшная тайна и на самом деле он не так прост, как кажется

«Алиса в Пограничье»

Сериал «Алиса в пограничье» снят по мотивам одноименной манги и рассказывает о приключениях заядлого игромана и его друга-бездельника. Целыми днями приятели только и делают, что играют на приставке или зависают в модном районе города. Жизнь парней проходит легко и беззаботно, пока в один прекрасный день они не оказываются в параллельной реальности, где им снова предстоит играть, но уже ради того, чтобы выжить

«Милый дом»

«Милый дом» — еще один атмосферный южнокорейский сериал, действия которого разворачиваются в мире, охваченном жуткой эпидемией. Главный герой сериала, школьник Чха Хен-су, тяжело переживает гибель родителей и сестры. Остальные люди превратились в кровожадных монстров. Осталась лишь небольшая часть выживших, и еще совсем юный парень объединяется с ними, чтобы противостоять вселенскому злу.

«Игра лжецов»

«Игра лжецов» — еще один южнокорейский сериал, в котором персонажам предстоит игра на выживание. Главная героиня, доверчивая и честная девушка Нам Да Чон, неожиданно получает приглашение на реалити-шоу и крупную сумму денег в придачу. Участникам загадочной игры обещают выигрыш в размере 10 миллиардов корейских вон, но при этом вынуждают их делать неприятные вещи

«3%»

«3%» — отличный бразильский сериал, снятый в жанрах «триллер» и «антиутопия». Он поднимает тему социального неравенства, рассказывая о жизни богачей на удаленном острове и бедняков в переполненных трущобах. Каждый из них получает всего один шанс изменить свою жизнь и войти в те заветные 3% избранных.

«Судная ночь»