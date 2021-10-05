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7 сериалов, в которых главный злодей - женщина

Мира Маркина
1 час назад

Домохозяйка идет на преступления ради членства в клубе садоводов, а сестра журналистки – ради забавы: «Рамблер» собрал сериалы, в которых главные злодеи – женщины.

7 сериалов, в которых главный злодей - женщина
Фото: Кадр из сериала "Убивая Еву" Кадр из сериала "Убивая Еву"

«Почему женщины убивают»

Видео дня

Комедийно-драматический сериал от создателя «Отчаянных домохозяек» Марка Черри, действие которого разворачивается в разных эпохах, рассказывает об убийствах, совершенных женщинами.

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

«Убивая Еву»

Один из самых известных европейских сериалов (снимали Великобритания и Италия). Остроумный шпионский проект, нарушающий законы жанра, о наемной убийце по имени Вилланель, за которой ведет охоту аналитик MI5 Ева Поластри.

Кадр из сериала "Убивая Еву"

«Сестра Рэтчед»

Действие сериала разворачивается в 1947 году. Милдред Рэтчед (Сара Полсон) добивается должности медсестры в ведущей психиатрической больнице города. Но кто знает, какие страшные тайны она скрывает и какие цели преследует. Проект считается приквелом фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» (1975) по книге Кена Кизи.

Кадр из сериала "Сестра Рэтчед"

«Острые предметы»

Психологическая драма с элементами детектива Жана-Марка Валле по мотивам одноименного романа Гиллиан Флинн – автора «Исчезнувшей». В центре сюжета – не особо удачливый репортер Камилла Прикер, отправившаяся корреспондентом в маленький город, в котором она родилась и выросла, чтобы осветить загадочные преступления. В главных ролях мини-сериала – Эми Адамс.

Кадр из сериала "Острые предметы"

«Темные начала»

Экранизация трилогии Филипа Пулмана о Лире Белакве, которой суждено освободить мир из тисков Магистериума, который подавляет связь людей с магией и их животными духами, известными как деймоны.

Кадр из сериала "Темные начала"

«Лютер»

Британский детектив с брутальным Идрисом Эльбой в роли выдающегося детектива, который для поимки опаснейших преступников Лондона использует нестандартные методы. А противостоит ему нарциссическая психопатка-убийца с зашкаливающим IQ Элис – ее сыграла актриса Рут Уилсон (она же исполнила роль главной злодейки в сериале «Темные начала»).

Кадр из сериала "Лютер"

«Королевы крика»

Сериал от создателей «Американской истории ужасов», в центре сюжета которого – университетский городок, жизнь которого потрясает серия загадочных убийств. В главных ролях: Эмма Робертс, Лиа Мишель, Джейми Ли Кёртис и другие.

Кадр из сериала "Королевы крика"
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