Сериалы про докторов, основанные на реальных событиях

Доктор Хаус

Доктор Хаус близко к истине, так как его курировали сразу два врача. Лиза Сандерс вела колонку под названием «Диагноз» в журнале New York Times, она стала техническим консультантом сериала. А Бертон Руше выискивал необычные медицинские случаи для The New Yorker, они и легли в основу сериала.