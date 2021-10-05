Сериалы про докторов, основанные на реальных событиях

Кажется, что лечить людей и спасать жизни — благородно и легко, но что происходит, когда этого сделать не удается. Профессию врача часто романтизируют, а про отсутствие у докторов чувства юмора и любовь к алкоголю слагают легенды. "Рамблер" собрал подборку из лучших медицинских сериалов.

Доктор Хаус

Грегори Хаус — гениальный врач и диагност, но его характер отвратителен. Несмотря на отсутствие человеколюбия, врач отлично определяет даже самые редкие заболевания. Согласитесь, пациенты готовы вытерпеть что угодно, лишь бы получить лечение от профи.

Доктор Хаус близко к истине, так как его курировали сразу два врача. Лиза Сандерс вела колонку под названием «Диагноз» в журнале New York Times, она стала техническим консультантом сериала. А Бертон Руше выискивал необычные медицинские случаи для The New Yorker, они и легли в основу сериала.

Больница «Никербокер»

Если вы не верите в современную медицину и боитесь лишний раз обратиться к врачу, вам просто необходимо посмотреть сериал "Больница "Никербокер"". Вы убедитесь в том, что лечиться травками — не лучшее решение. Дело в том, что действие происходит в 1900 году госпитале Нью-Йорка, где врачи борются за жизни пациентов без антибиотиков и современных технологий.

Прообразом главного героя, доктора Тэкери, послужил талантливый американский хирург Уильям Холстед, который страдал от наркотической зависимости. Сценарий был написан американским писателем Майклом Крайтоном, который какое-то время проработал врачом-стажером.

Новый Амстердам

В этом сериале показана суровая правда из жизни врачей. Макса Гудвина назначают главврачом старейшей государственной больницы «Новый Амстердам». Но учреждение практически не финансируют, и оборудования не хватает. Новый управляющий вступает в борьбу с бюрократией, чтобы вернуть больнице былую славу.