Какие сериалы смотреть в октябре

Возвращение куклы Чаки, очередное инопланетное вторжение и пересказ старых историй на новый лад — все это ждет любителей сериалов в октябре. Самые интересные проекты месяца — в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из сериала "Чаки" Кадр из сериала "Чаки"

"Чаки"

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Создатель хоррор-франшизы "Чаки" Дон Манчини продолжает рассказывать историю куклы, но уже в сериальном формате. По сюжету, главный герой во время Хэллоуина находит на распродаже куклу, которая спустя время начинает неожиданно говорит, а позже — убивать. Зрителей также ждет история подростка нетрадиционной ориентации Джейка, которого травят в школе. Если вы будете смотреть сериал на оригинальном языке, то вам вновь удастся услышать голос Брэда Дурифа, который и раньше озвучивал демоническую игрушку. Премьера проекта запланирована на 12 октября.

"Уборщица. История матери-одиночки"

Кадр из сериала "Уборщица. История матери-одиночки"

Это экранизация мемуаров одной американки и матери-одиночки Стефани Ленд, которая несколько лет работала уборщицей в огромном доме. В 2015 году она написала об этом статью с заголовком "Я провела два года за уборкой домов. То, что я увидела, навсегда отбивает у меня желание быть богатой", а чуть позже выпустила и книгу. Главные роли исполнили Маргарет Куэлли и Энди МакДауэлл. Премьера сериала состоялась первого октября.

"Вокруг света за 80 дней"

Кадр из сериала "Вокруг света за 80 дней"

Основой для британской экранизации стал один из самых популярных романов Жюля Верна, написанный в 1872 году. В новой версии к джентльмену-авантюристу Филеаса Фогга и его слуги Паспарту присоединяется журналистка Эбигейл, которая будет документировать приключения героев. На главную роль пригласили британского актера Дэвида Теннанта, которого зрители знают по сериалу "Доктор кто". Премьера проекта запланирована на 10 октября.

"Вторжение"

Кадр из сериала "Вторжение"

Вторжение инопланетных существ показано глазами пяти совсем незнакомых друг с другом людей: американский солдат в Афганистане, безработная сирийка, британский школьник, девушка-авиаконструктор и шериф, которому остался всего один день до пенсии. Сценаристом проекта выступил Саймон Кинбер, который знаком зрителям работами над фильмами "Мистер и миссис Смит" и "Люди Икс". Премьера сериала запланирована на 22 октября.

"Я знаю, что вы сделали прошлым летом"

Кадр из сериала "Я знаю, что вы делали прошлым летом"