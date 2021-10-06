Сериалы о любви для тех, кому не хватает страсти

К каким ухищрениям прибегают супруги в попытке сохранить брак. «Рамблер» собрал сериалы о бушующих чувствах, которое не оставят равнодушными.

Фото: Кадр из сериала «Бриджертоны» Кадр из сериала «Бриджертоны»

«Бриджертоны»

Кадр из сериала «Бриджертоны»

Лондон, середина XIX века. Пользующаяся уважением в высшем обществе семья Бриджертонов недавно потеряла главу семьи. После смерти мужа мать искренне желает помочь своим восьмерым детям завести любящие и крепкие семьи, особенно, дочери Дафне, которая мечтает выйти замуж и построить крепкую семью. Несмотря на то, что сама королева признала девушку первой красавицей, у той почти нет ухажеров. Чтобы повысить на себя спрос у представителей сильного пола, она соглашается на фиктивные отношения с заядлым холостяком - герцогом Бассетом, который устал от постоянного преследования целеустремленными девицами.

«Темное желание»

Кадр из сериала «Темное желание»

Учительница по имени Альма Соларес замужем и воспитывает с мужем дочь. Но отношения с мужем оставляют желать лучшего, и героиня уверена, что он изменяет ей. Оказавшись на шумной вечеринке, Альма решает как следует расслабиться и отвлечься от своих проблем. Перебрав с алкоголем, она изменяет своему супругу с молодым красавчиком, перед которым сложно было устоять. Роковой уик-энд вдали от дома, который разжег страсть, заканчивается трагедией и заставляет Альму усомниться в правде о тех, кто ей близок.

«Ты, я, она»

Кадр из сериала «Ты, я, она»