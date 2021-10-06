Сериалы о любви для тех, кому не хватает страсти

К каким ухищрениям прибегают супруги в попытке сохранить брак. «Рамблер» собрал сериалы о бушующих чувствах, которое не оставят равнодушными.
Лондон, середина XIX века. Пользующаяся уважением в высшем обществе семья Бриджертонов недавно потеряла главу семьи. После смерти мужа мать искренне желает помочь своим восьмерым детям завести любящие и крепкие семьи, особенно, дочери Дафне, которая мечтает выйти замуж и построить крепкую семью. Несмотря на то, что сама королева признала девушку первой красавицей, у той почти нет ухажеров. Чтобы повысить на себя спрос у представителей сильного пола, она соглашается на фиктивные отношения с заядлым холостяком - герцогом Бассетом, который устал от постоянного преследования целеустремленными девицами.
Учительница по имени Альма Соларес замужем и воспитывает с мужем дочь. Но отношения с мужем оставляют желать лучшего, и героиня уверена, что он изменяет ей. Оказавшись на шумной вечеринке, Альма решает как следует расслабиться и отвлечься от своих проблем. Перебрав с алкоголем, она изменяет своему супругу с молодым красавчиком, перед которым сложно было устоять. Роковой уик-энд вдали от дома, который разжег страсть, заканчивается трагедией и заставляет Альму усомниться в правде о тех, кто ей близок.
Семейное счастье Джека и Эммы под угрозой. Супруги всегда хотели иметь детей, но им так и не удалось стать родителями. Неудачи и стресс негативно сказываются на взаимоотношениях. Ссоры и скандалы происходят все чаще. Однако вскоре им подворачивается отличная идея: они берут к себе в дом девушку из эскорт-услуг по имени Иззи. Кто бы мог подумать, что между героями возникнет взаимная симпатия. Пара настолько сильно влюбляется в юную Иззи, что мечтает о том, чтобы та осталась у них дома навсегда.