5 сериалов для тех, кто потерялся в жизни

Сирота становится мировой звездой в шахматах, умирающий учитель химии начинает изготавливать запрещенные вещества, обычная девушка попадает в тюрьму из-за бывшего: «Рамблер» собрал сериалы, которые помогут взглянуть на жизнь под другим углом.

Фото: Кадр из сериала "Ход королевы" Кадр из сериала "Ход королевы"

«Уборщица. История матери-одиночки»

Комедийная драма с Маргарет Куэлли в главной роли об одинокой матери, которая устраивается работать уборщицей, чтобы прокормить ребенка и обеспечить ему лучшее будущее. Сериал снят по мотивам книги «Уборщица. История матери - одиночки, вырвавшейся из нищеты» Стефани Лэнд.

Кадр из сериала "Уборщица. История матери-одиночки"

«Ход королевы»

Сериал о сироте Элизабет Хармон с талантом к шахматам и пристрастием к запрещенным веществам. Когда девочку удочеряют, ее жизнь кардинально меняется, но не ее любовь к настольной игре. В главной роли – бесподобная Аня Тейлор-Джой.

Кадр из сериала "Ход королевы"

«Милдред Пирс»

В центре сюжета мини-сериала (всего 5 эпизодов) домохозяйка, которая бросает мужа-тирана и в поиске средств к существованию открывает свой ресторан. Теперь ей придется заново строить свою жизнь с нуля в трудные годы Великой Депрессии. Адаптация одноименного романа Джеймса Кейна с Кейт Уинслет в главной роли.

Кадр из сериала "Милдред Пирс"

«Оранжевый – хит сезона»

В центре сюжета – обычная девушка по имени Пайпер Чепмен, которую сажают в тюрьму на 15 месяцев из-за ошибок прошлого (из-за мимолетных отношений с крупным наркоторговцем). В новых реалиях ей придется познакомиться с местными порядками, нравами и приспособиться к совершенно другой жизни.

Кстати, в первую неделю трансляции сериал собрал больше зрителей на Netflix, чем «Карточный домик» или «Замедленное развитие».

Кадр из сериала "Оранжевый – хит сезона"

«Во все тяжкие»

Умирающий учитель химии начинает изготавливать запрещенные вещества вместе с бывшим учеником, когда-то из-за него исключенным из школы, ради благополучия семьи. Проект попал в Книгу рекордов Гиннесса как сериал с самым высоким рейтингом.