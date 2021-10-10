Сериалы, которые испортились после третьего сезона

У этих шоу был шанс стать шедевром, но алчность продюсеров погрузила их в коматозное состояние еще на несколько сезонов.

Фото: Кадр из сериала «Остаться в живых» Кадр из сериала «Остаться в живых»

Третий сезон почти всегда переломный в судьбе любого сериала. Сценаристы уже успели выдать свои лучшие идеи и поднять планку ожиданий и зрителей, и продюсеров. Поэтому третий сезон невольно пронизан предчувствием блестящей развязки. Но руководство телеканала не готово зарезать курицу, которая обеспечивает золотые рейтинги, поэтому сценаристы вынуждены бесконечно оттягивать грандиозный финал, отвлекаться на второстепенных героев или вводить новых.

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«Остаться в живых»

«Игра престолов» и культурный феномен двухтысячных, который во многом предвосхитил судьбу экранизации Джорджа Мартина: каждый следующий сезон был хуже предыдущего, а финал оказался совершенно вымученным и нелогичным.

Оставшиеся в живых после крушения самолета пассажиры пытаются выжить на как будто необитаемом острове и раскрыть его тайны. Но не менее интересные загадки скрывает прошлое каждого из героев, которые попали на остров. Флэшбеки персонажей интригуют так же сильно, как и события в настоящем. Герои переживают кризис веры, находят странный бункер и обнаруживают местных жителей острова, а позже встречают гостей из внешнего мира.

Но вместо ожидаемой мощной развязки в следующих сезонах начинается буйство флэшфорвардов, стихийных перемещений во времени, плохо прописанных новых персонажей и мистификаций, которые навсегда останутся без внятного ответа.

«Доктор Хаус»

Несмотря на достойную развязку истории, после третьего сезона проблемы начались и у любимого сериала мизантропов. Идеальная команда соратников гениального диагноста распадается, появляются проходные серии (чем дальше, тем их становится больше), а акцент смещается с почти детективных загадок пациентов на личные отношения между медиками. Количество мелодрамы к финалу и вовсе зашкаливает. Кроме того, начинается дублирование сюжетных ходов. Например, в первом сезоне Хаус противостоит инвестору, в третьем — мстительному полицейскому, а сам конфликт однообразен.

«Однажды в сказке»

Третий сезон о приключениях дочери Белоснежки и Прекрасного принца, а также других сказочных персонажей позволял завершить сериал на высокой ноте. Последняя серия сезона символично называется «Нет места лучше дома». Влюбленные нашли друг друга, злодеи заслужили свой счастливый конец, проявив свои лучшие качества. Кроме того, сезон подарил лучшего антагониста шоу Питера Пэна.

Кадр из сериала «Однажды в сказке»

Но создатели решили сыграть на бешеной популярности «Холодного сердца» и привели в Сторибрук сначала Эльзу и Анну, а потом все новых и новых героев, при этом забросив линии некоторых прежних персонажей. Злодеи — прежде всего, Румпельштильцхен — вновь совершают моральный поворот, причем если раньше у них была четкая мотивация, то потом логика в действиях испарилась.

Сюжет безжалостно растянули до шестого сезона, чтобы сделать еще и седьмой — совершенно в новой локации, к тому же не вписывающийся в канон сериала. Впрочем, многие фанаты старого шоу его уже не смотрели.

«Зачарованные»

Третий сезон сериала о непростой жизни трех сестер-ведьм (Прю, Пайпер и Фиби) многие фанаты считают лучшим. Позже сериал стал терять свои козыри один за другим. Во-первых, шоу покинула актриса Шененн Доэрти, игравшая старшую сестру Прю. Вместо нее появилась внезапно обретенная единоутробная сестра Пейдж (Роуз Макгоуэн), дочь матери сестер от ангела-хранителя. Но Пейдж не смогла заменить Прю, оказавшись бледным и бестолковым двойником Фиби (Алисса Милано) из первых сезонов.

Кроме того, сценаристы разрушили пару Фиби и Коула, самую харизматичную во всем сериале, превратив бывшего демона вновь в чудовище, а потом и полностью избавившись от него. Равной по накалу страстей любовной линии в сериале так и не появилось. Новые избранники сестер оказались невразумительными статистами, за исключением ветерана шоу Лео, мужа Пайпер.