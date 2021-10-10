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В сериале "Властелин колец" появится чернокожий хоббит

Мария Каткова
2 часа назад

В предстоящем сериале по "Властелину колец" появится чернокожий хоббит. Об этом сообщил актер Ленни Генри в эфире радио BBC.

В сериале "Властелин колец" появится чернокожий хоббит
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Генри сыграет нового персонажа, который будет одним из хоббитов. Предполагается, что чернокожие хоббиты будут коренным населением страны Шира. Сам актер уверен в масштабности сериала, так как он основан на приквеле "Властелина колец" под названием "Сильмариллионе". По словам Генри, проект будет богатым на события. За его производство взялся Amazon.

"Я черный хоббит, это блестяще", — рассказал актер, добавив, что находится в восторге от того, что стал частью команды профессионалов в таком масштабном проекте.

Amazon уже заявил, что выход первой серии сериала запланирован на сентябрь 2022 года.

Ленни Генри известен как продюсер, сценарист и актер ощвучки. Одна из самых известных его работ — озвучка засохшей головы в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана».

Пока одни звезды рассказывают об участии в новых проектах, другие подрывают свою репутацию скандалами. Известный голливудский актер Вуди Харрельсон подрался с фотографом из-за того, что тот снимал его с дочерью.

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