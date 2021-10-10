Сериалы, которые приведут в восторг всех членов семьи

Подростки борются с потусторонними силами, а пришелец, меняющий внешность, спасает Вселенную от космических злодеев: «Рамблер» собрал сериалы, которые оценят как подростки, так и взрослые.

Фото: Кадр из сериала "Темные начала" Кадр из сериала "Темные начала"

«Очень странные дела»

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Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

«Ривердэйл»

Подростковая драма о жестоком убийстве в небольшом мирном городке, за расследование которого берутся школьники. Главным героям придется столкнуться с темными тайнами их семей, которые прячутся за фешенебельными фасадами домов.

Кадр из сериала "Ривердэйл"

«Детство Шелдона»

Спин-офф популярного сериала «Теория большого взрыва» о непростом детстве юного вундеркинда, который поступает в среднюю школу. Мальчик не особо ладит со сверстниками, ведь его куда больше детских игрушек интересует, где можно взять обогащенный уран для научных экспериментов.

Кадр из сериала "Детство Шелдона"

«Доктор Кто»

Научно-фантастический сериал с британским юмором о пришельце, меняющим внешность, который борется с космическими злодеями, а заодно спасает планету Земля от бесчисленных врагов. Кстати, премьера первого эпизода 13 сезона состоится уже в конце октября 2021 года.

Кадр из сериала "Доктор Кто"

«Темные начала»

Экранизация трилогии Филипа Пулмана о Лире Белакве, которой суждено освободить мир из тисков Магистериума, который подавляет связь людей с магией и их животными духами, известными как деймоны.

Кадр из сериала "Темные начала"

«Нормальные люди»

Трогательная история о первой несчастной любви между одним из самых популярных парней в школе и тихой застенчивой ученицей. Накануне выпускного их ждет тяжелый разрыв, однако позже судьба подарит им еще один шанс быть вместе. Но смогут ли они быть счастливы? Сериал снят по мотивам одноименного бестселлера Салли Руни.

Кадр из сериала "Нормальные люди"

«Джинни и Джорджия»

Джорджия и ее двое детей в очередной раз переезжают в новый город. Ее старшая дочь Джинни устала от смены обстановки и безумных поступков матери, которая, как кажется девочке, так и не выросла. Правда, со временем подросток понимает, что Джорджия скрывает нечто, что угрожает будущему их семьи. В апреле 2021 года сериал продлили на второй сезон.