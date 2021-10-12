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Сериалы с Паулиной Андреевой, которые сделали ее звездой

Мира Маркина
1 час назад

В 2020 году Паулина Андреева дебютировала как автор сценария к сериалу «Псих», однако российские зрители больше знают актрису по ее ролям. «Рамблер» собрал проекты с Андреевой, которые сделали ее звездой.

Сериалы с Паулиной Андреевой, которые сделали ее звездой
Фото: Кадр из сериала "Метод"Кадр из сериала "Метод"

«Оттепель»

По сюжету режиссер Егор Мячин и оператор Виктор Хрусталев влюбляются в одну студентку химфака МГУ и по совместительству актрису, которая получила главную роль в их общем фильме. Кстати, критики назвали проект одним из лучших российских сериалов XXI века.

Кадр из сериала "Оттепель"

«Метод»

Константин Хабенский и Паулина Андреева в криминальном триллере о следователе Родионе Меглине, который привык раскрывать самые сложные убийства в одиночку, не раскрывая методы своей работы. Но неожиданно у него появляется стажер – выпускница юридического Есеня. «Метод», кстати, номинировали на премию «Золотой орел», а еще проект купил Netflix!

Кадр из сериала "Метод"

«Спящие»

Сюжет крутится вокруг полковника ФСБ Родионова, который в 2013 году обнаруживает, что американские спецслужбы активируют «спящих» шпионов – все для того, чтобы сорвать подписание газового контракта между Россией и Китаем. Режиссером проекта стал Юрий Быков, а снимался сериал по сценарию Сергея Минаева («Духless», «The телки») при поддержке Министерства культуры РФ.

Кадр из сериала "Спящие"

«Лучше, чем люди»

Фантастический сериал о роботах-андроидах, которые стали частью привычного мира. Но постепенно обычных людей начинает это беспокоить, потому что роботы забирают все рабочие места. В главных ролях Паулина Андреева и Кирилл Кяро.

Кадр из сериала "Лучше, чем люди"
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