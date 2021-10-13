Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным на Netflix

Проект "Игра в кальмара" южнокорейского режиссера Хван Дон-хека стал самым популярным в истории видеосервиса Netflix. Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Twitter.

Фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара" Кадр из сериала "Игра в кальмара"

Отмечается, что с момента премьеры сериал посмотрели 111 миллионов человек. До этого самым популярным сериалом стал проект "Бриджертоны", который набрал 82 миллиона просмотров за первые недели после премьеры.

Сериал "Игра в кальмара" рассказывает о людях, которые играют в детские игры на выживание ради крупной суммы денег. Главный герой Сон Ки Хун — игроман, который живет с пожилой матерью и ворует у нее деньги на алкоголь и ставки. Он отправляется в игру, чтобы расплатиться с долгами и обеспечить свою дочь, которая живет с матерью.