Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным на Netflix

Проект "Игра в кальмара" южнокорейского режиссера Хван Дон-хека стал самым популярным в истории видеосервиса Netflix. Об этом компания сообщила в своем аккаунте в Twitter.
Отмечается, что с момента премьеры сериал посмотрели 111 миллионов человек. До этого самым популярным сериалом стал проект "Бриджертоны", который набрал 82 миллиона просмотров за первые недели после премьеры.
Сериал "Игра в кальмара" рассказывает о людях, которые играют в детские игры на выживание ради крупной суммы денег. Главный герой Сон Ки Хун — игроман, который живет с пожилой матерью и ворует у нее деньги на алкоголь и ставки. Он отправляется в игру, чтобы расплатиться с долгами и обеспечить свою дочь, которая живет с матерью.
О феномене этого проекта Netflix говорят давно. Во многом он прославился в TikTok. В этой социальной сети завирусились ролики, где они готовят леденец из сериала и пытаются узнать, смогли бы они в нем выжить.