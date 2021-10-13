Как «Игра в кальмара»: корейские сериалы, которые покорили весь мир

Южнокорейский проект «Игра в Кальмара» стал самым популярным сериалом на платформе Netflix. Всего за 17 дней с момента выхода его посмотрели на 111 миллионах аккаунтов. По горячим следам «Рамблер» собрал и другие южнокорейские дорамы (сериалы, которые выпускают в Восточной Азии), которые покорили весь мир.

Фото: Кадр из сериала "Игра в кальмара" Кадр из сериала "Игра в кальмара"

«Потомки солнца»

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Убийственная смесь из романтики, драмы, военного фильма и боевика в сериале о любви женщины-врача и миротворца ООН. Эта дорама стала одной из самых успешных в истории южнокорейского телевидения.

Кадр из сериала "Потомки солнца"

«Легенда синего моря»

История о русалке Сим Чон, которая выходит на сушу и встречает в номере отеля циничного афериста и ловкого ловеласа Хо Джун Джэ. Она устраивает повсюду хаос, но непостижимо притягивает юношу, как будто он знал и ждал ее всю жизнь Оказывается, что нить судьбы связывает их с прошлыми жизнями и их история еще повторится через века.

Кадр из сериала "Легенда синего моря"

«Королевство»

В королевстве, охваченном голодом и коррупцией, молодой принц пытается восстановить порядок и справедливость – в тоже же время среди населения стремительно начинает распространяться таинственная болезнь. Сериал впечатляет не только интригами и неожиданными поворотами сюжета, но и костюмами, и декорациями, которые выглядят даже покруче, чем в «Игре престолов».

Кадр из сериала "Королевство"

«Демон» («Гоблин»)

История о демоне из династии Коре, который вынужден жить среди людей вот уже 900 лет в наказание за прошлые грехи. Ему необходимо найти невесту среди смертных девушек, чтобы положить конец своей бессмертной жизни. Кстати, проект стал одним из самых рейтинговых дорам в истории корейского телевидения.

Кадр из сериала "Демон"

«Внутренняя красота»

Популярная актриса Хан Се-гэ хранит тайну: раз в месяц она на неделю превращается совсем в другого человек. Журналисты и фанаты ломают голову над странным поведением звезды, но они даже близко в своих догадках не приближаются к правде. Однажды девушка знакомится с директором авиакомпании Со Джо-чжэ, у которого необычный недуг – он не способен различать лица и вынужден запоминать людей по характерным привычкам и жестам. Что ждет эту пару и как быстро он раскусит особенность актрисы?

Кадр из сериала "Внутренняя красота"

«История девятихвостого лиса»

Фэнтезийная дорама с мотивами корейской мифологии о лисе Ли Ён, который под видом современного мужчины защищает людей от сверхъестественных существ и параллельно разыскивает реинкарнацию своей возлюбленной, которая погибла несколько веков назад.

Кадр из сериала "История девятихвостого лиса"

«Мой Мистер» («Мой аджосси»)

Сериал об отношениях 40-летнего мужчины и 20-летней девушки, который поклонники дорам советуют к обязательному просмотру. История главных героев – это о попытке проложить свой жизненный путь, несмотря на предательство, разочарование и крушение надежд, приправленная циничным юмором и идеальным саундтреком.