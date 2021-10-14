Почему сериалы про женщин-стендаперов так востребованы

Время эпохи «пост» (постирония, постправда) диктует новые правила игры. В тот момент, когда все устали от традиционного юмора, в индустрии сменился и главный запрос аудитории. Отныне юморить может кто угодно, а сюжеты про женщин-стендаперов оказались особенно востребованы. Разбираемся в этих переменах и пытаемся понять, изменился ли заодно и общий повод для смеха.

Фото: Кадр из сериала «Удивительная миссис Мейзел» Кадр из сериала «Удивительная миссис Мейзел»

Юмор отражает смену эпох

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Действие сериала «Удивительная миссис Мейзел» разворачивается в Нью-Йорке конца 50-х годов. Главная героиня шоу — примерная домохозяйка, любящая жена и ответственная мать Мириам Мейзел. Кажется, что налаженную жизнь ничто не сможет омрачить, пока однажды супруг Мириам не сообщает ей о своем желании покинуть семью и начать новую жизнь с другой женщиной.

С шоком Мейзел справляется неожиданным способом: вместо того чтобы оплакивать неудачный брак, она берет в руки микрофон и вдоволь смеется над ситуацией. Так на смену покладистой Мириам приходит «удивительная миссис Мейзел» — женщина-стендапер с острыми шутками, идеальной укладкой и бесстрашно говорящая со сцены на темы, до этого считавшиеся запретными.

Сериал пропитан атмосферой Голливуда прошлого века — добрый, умный, немного наивный. Одна из главных находок авторов — история карьерного взлета героини происходит во времена, когда сама идея карьеры для женщин считалась невозможной. Мириам лично пытается пробить стеклянный потолок и разрушить общественный стереотип о том, что женщине не положено хохмить. И надо отдать ей должное — у нее это отлично получается.

Юмор, построенный на идее сестринства

В сериале «Хитрости» легендарная комедиантка Дебора Венс будто бы стоит на вершине мира. У нее есть все: многолетняя успешная карьера, любовь аудитории, внушительное состояние. Но однажды ей сообщают, что ее шоу в Лас-Вегасе находится под угрозой — материалу Деборы не хватает актуальности, а шутки кажутся заезженными и старше нее самой.

Кадр из сериала «Хитрости»

Чтобы спасти карьеру, Венс заручается поддержкой юной и острой на язык сценаристки Авы. Девушка успела не просто зарекомендовать себя в индустрии, но и испытала на собственной шкуре культуру отмены — одна из ее шуток оказалась слишком «на грани».

Вместе Дебора и Ава пытаются придумать новое шоу — смелое, актуальное и не похожее на старый материал. Попутно они будут притираться друг к другу, находя точки соприкосновения и единый голос. Получился честный, смешной и совершенно обаятельный сериал про разницу поколений, которая вмиг стирается, стоит лишь прозвучать хорошей шутке.

Юмор, отрицающий запреты и нормы

Сериал «Блеск» хоть и драмеди о женщинах-рестлерах, ищущих свой непростой путь к успеху, но место для шуток со сцены в нем тоже есть. В «Блеске» героини самых разных возрастов, социального статуса и бэкграунда объединяются на почве любви к постановочным дракам на ринге.

Кадр из сериала «Блеск»

Главная удача проекта — не только хорошая драматическая история, смешанная с отличными шутками и яркими образами героинь, но и то, что он сумел наделить этих женских персонажей уникальными голосами. Поразительно, что действие сериала происходит в 80-х, но сюжет отражает проблемы нового времени (хотя и существовавшие всегда): здесь есть место обсуждению домогательств, феминизма и инклюзивности.

Но самое главное — проект выводит юмор и женских персонажей за рамки привычного. Бесстрашно дерущиеся на ринге женщины? Да пожалуйста! Смелые и развязные шутки «на грани»? Легко! В общем, получилось весело, глубоко и очень оригинально.

Суровый юмор про суровую действительность

Сериалы про женщин-стендаперов, живущих где-то далеко от нас, — это, конечно, хорошо. Но как насчет наших реалий? В российском кино и на телевидении женщинам-юмористкам на большом экране пока негде было развернуться.

Сменить обстановку решились авторы сериала «Я не шучу». Это суровая и убедительная история о нашей с вами действительности: главная героиня вечерами выступает в небольших стендап-клубах, а днями тащит на себе семью, кредиты и целый вагон прочих проблем.

Кадр из сериала «Я не шучу»

«Я не шучу» подкупает серьезностью высказывания, упакованного в шутку, — во время просмотра шоу, правда, иной раз приходится улыбаться сквозь слезы. Но получается почти терапевтический эффект, потому что юмор все еще лучшее лекарство.

Юмор, способный исцелять

Продолжая тему смеха, который лечит от любых невзгод, невозможно не вспомнить фильм «Все о Нине». Живость и талант сделали Нину Гельд восходящей звездой комедийной сцены, однако за кулисами ее жизнь погружена в эмоциональный хаос, а на личном фронте у нее полная катастрофа. Скрываясь в Лос-Анджелесе от сложных отношений и готовясь к очень важному прослушиванию, Нина встречает Рэйфа, который заставляет ее заново взглянуть на свою жизнь.

Кадр из фильма «Все о Нине»

Это трагикомичная история выживания одной молодой женщины в сложном мире мужчин. «Все о Нине» стала полнометражным дебютом режиссерки и сценаристки Эвы Вивес, а главную роль в проекте исполнила Мэри Элизабет Уинстэд («Скотт Пилигрим против всех», «Кловерфилд, 10», «Фарго»).